Image: Shutterstock YouTubeの有料プラン、YouTube Premium。広告なしやオフライン再生、バックグラウンド再生などなど有料ならではの機能を楽しむことができます。このYouTube Premiumの料金がアメリカで値上げされることがわかりました。YouTube Premium（個人プラン）が値上げされるのは、2023年夏以来でざっくり3年弱ぶり。最大4ドルの値上げ米YouTube Premiumの新価格は以下の通り。プ