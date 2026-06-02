東京都板橋区が、自宅の防犯対策を強化したい住民を支援する新たな補助事業を開始した。近年増加する侵入犯罪への不安を背景に、防犯機器の購入・設置費用を最大3万円まで補助する。●対象は防犯カメラや工事費用など幅広く今回スタートした「板橋区防犯機器等購入緊急補助事業」は、家庭での防犯対策を強化するための支援制度。対象となる機器は幅広いのが特徴だ。具体的には、防犯カメラやカメラ付きインターホン、防犯性の