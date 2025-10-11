10月1日から日本酒が大幅値上げ！さらに焼酎、味噌、米菓、そして弁当業界からも悲鳴続々！日本酒を飲むなら、今のうち――。こんなふうに冗談めかして話す酒屋の店主もいる。大手の値上げに加え、日本酒の製造量が今後、劇的に減るからだ。元凶は、昨年に続く新米価格の上昇。その影響は酒だけでなく、日本の食全体に及ぶ。【表】コメ関連品の主な10月の値上げ■コップ酒が1000円超え!?酒蔵倒産に品質低下も「日本酒に関して