食欲の秋ともいわれるように、おいしいものだらけのこの時季。しかし女性が大喜びする食べ物でも、男性にしてみると実は苦手というケースも少なくないので、気になる人や彼氏の地雷を踏みたくなければ、注意したほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「実は苦手な男性が多い『秋の味覚』」をご紹介します。【１】ワタの苦みと青魚特有の臭みがキツい…「さんま」「苦いし臭いし骨も