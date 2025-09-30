ガスト公式Xでは、2025年10月8日まで使える「デジタルガスドル」を公開しています。何度でも7％オフ期間中、何度でも7％オフで飲食できるデジタルガスドルを公開中です。ハンバーグやピザ、パスタなど、店内飲食の全品が7％オフの対象です。使い方は、公式Xに投稿されているデジタルガスドルのバーコードをセルフレジで読み取るだけ。全店のガスト店舗で利用できます。テイクアウトや宅配、売店では利用できません。 ※画像は公式X