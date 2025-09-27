スーパーの店頭などで今、古米よりも新米の方が安い“逆転現象”が起きていますが、新米は去年に比べるとまだまだ高値です。節約志向を受けて、ふりかけの販売額が伸びているといいます。都道府県別の調査や街の人の声から、魅力的なご飯のお供を探りました。■スーパーで価格を比べると…森圭介アナウンサー「スーパーに行っても、かなり新米を見かけるようになりましたね」鈴江奈々アナウンサー「大変おいしいです。農家の皆さん