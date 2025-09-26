2025年10月3日(金)より、Lalineの高保湿ラグジュアリーライン「SHEA&KUKUI」が新パッケージで登場♡俳優・草川直弥さんを起用した特別ビジュアルやショートムービーで、恋人と過ごすようなゼロ距離の高揚感を体験できます♪期間中、全国のLaline店舗および公式オンラインショップで購入すると、限定ノベルティもゲット可能です。 草川直弥の魅力溢れる特別ビジュアル 今回のキャンペ