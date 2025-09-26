Laline×草川直弥♡SHEA&KUKUI新パッケージ登場＆限定キャンペーン

2025年10月3日(金)より、Lalineの高保湿ラグジュアリーライン「SHEA&KUKUI」が新パッケージで登場♡俳優・草川直弥さんを起用した特別ビジュアルやショートムービーで、恋人と過ごすようなゼロ距離の高揚感を体験できます♪期間中、全国のLaline店舗および公式オンラインショップで購入すると、限定ノベルティもゲット可能です。

草川直弥の魅力溢れる特別ビジュアル

今回のキャンペーンでは、草川直弥さんの柔らかで甘い表情を捉えた特別ビジュアルを公開♡

ファンは、ショートムービーを通してまるで恋人と過ごすかのような“ゼロ距離感”を楽しめます。SHEA&KUKUIのリッチな香りと高保湿効果が、視覚と嗅覚の両方で特別な体験を提供します。

限定ノベルティで特別感アップ

キャンペーン期間中、全国のLaline店舗や公式オンラインショップで税込4,950円お買い上げごとに、限定トレカ1枚をプレゼント♡

さらに、SHEA&KUKUIトレカ付き限定セット（8,250円税込）には、リッチボディクリーム250ml、ハンドクリームSPF15 30ml、リップバームSPF30 10g、ギフトバッグ、シークレットトレカが含まれます。

新パッケージで高保湿ラインを楽しむ

SHEA&KUKUIは、従来の高保湿効果を維持しつつ新しいパッケージで登場♡肌に潤いを与え、香りも楽しめるラグジュアリーラインです。

今回のタイアップキャンペーンで草川直弥さんとの特別な体験をシェアしながら、自宅でも贅沢なケアタイムを楽しめます♪

Laline×草川直弥で特別な秋のケアタイム

2025年10月3日(金)より、LalineのSHEA&KUKUI新パッケージと草川直弥さんのタイアップキャンペーンがスタートします♡

限定ノベルティやトレカ付きセット（8,250円税込）で、肌も心もときめく特別な秋のケアタイムを楽しめます♪全国のLaline店舗と公式オンラインショップで購入可能です。