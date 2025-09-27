YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」で、教養YouTuberのすあし社長が「なぜ強国は“ありえない選択”ばかりするのか？」というテーマで世界経済の構造を解説。複雑に見える国際情勢を読み解くためのシンプルな視点を提示した。すあし社長はまず、多くの人が世界経済のニュースを「難しい」と感じる理由を、「圧倒的な情報量」と、国やメディアの「立場によるバイアス」の2点だと分析。その上で、複雑な森の中で道に迷わないため