明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆無意識の行動が周囲にいらだちを与えてしまいそう。相手の反応を気にするくらい神経を使った方がよいでしょう。不用意に敵を作ると後々面倒です。B型の運勢……★★★★★心が躍るようなできごとが起こりそうな予感。今日はいつもよりおしゃれして出かけてみて。楽しい時間をすごす事ができて、リラック