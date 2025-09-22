「135g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」亀田製菓は、「135g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」（以下、「亀田の柿の種 ダブルコンソメ」）を全国のスーパーマーケットで、「45g 亀田の柿の種 ダブルコンソメ」を全国のコンビニエンスストアで9月29日から10月末までの期間限定発売する。「亀田の柿の種」ブランドから、おやつにもぴったりな「亀田の柿の種 ダブルコンソメ」を期間限定で新発売する。「亀田の柿の種」は1966年の発売以来