ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç·àÌô¤ò´õ¼á¤»¤º¤ËÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÉÂ±¡Â¦¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤¬ÅêÍ¿¤·¤¿·àÌô¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Ç»ÅÙ¤Î16ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ºÑÀ¸²ñÈ¬È¨Áí¹çÉÂ±¡¡¦¸Å¿¹¸ø¹À ÉÂ±¡Ä¹¡Ö¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤ÎºÑÀ¸²ñÈ¬È¨Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢·ì°µ¤¬Äã²¼¤·¤¿90Âå¤Î½÷À­´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÍè¤Ï´õ¼á¤¬É¬Í×¤Ê·àÌô¡Ö¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡×¤ò´Ç¸î»Õ¤¬¸í