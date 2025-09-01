8月30〜31日に放送された日本テレビ系『24時間テレビ』の名物企画である、チャリティーマラソン演出の“異変”が話題になっている。SUPER EIGHTの横山裕がランナーを務め105キロを完走したが、同企画の際に定番になっているZARDの『負けないで』をエンディングで大合唱するシーンがなかったのだ。『24時間テレビ』視聴者が困惑した理由SNS上では、《24時間テレビってマラソンゴールする前ってZARDの負けないでの大合唱のイメ