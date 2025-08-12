予定されていた夏の甲子園、大会第6日が全試合雨天中止となった8月10日、大きなニュースが飛び込んできた。広陵（広島）が、部内の暴力行為事案による騒動を理由に、今大会の出場辞退を発表したのだ。【西尾典文／野球ライター】【写真】2回戦を前に甲子園出場辞退を発表した広陵高校が一回戦で観客を沸かせた勇姿もう少し早く対応をとれたのでは広陵を巡っては大会開幕直前に、SNSで、元部員の保護者と見られるアカウントが今