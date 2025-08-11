女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が９日、インスタグラムを更新。８日・巨人戦（横浜スタジアム）で始球式を行った際の写真を投稿した。鈴木は「綺麗に撮ってもらいました惜しかったな〜」とノーバン投球ならず、悔しそうな様子。それでも、ＳＮＳやフォロワーからは「さすがアスリート」、「綺麗なフォームでした」、「笑顔が素敵すぎ」、「脚綺麗」、「これでゴルファーとか無双できるやん」、「手足が長いお嬢さんだな