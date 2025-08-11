肌に寄り添う発酵エイジングケアブランド「FAS（ファス）」が、大阪高島屋にて期間限定ポップアップを開催！黒米発酵液²をはじめとしたこだわりの成分で、潤いと透明感⁴あふれる肌をサポートする人気製品が特別キットで登場します。上半期アワード受賞アイテムも試せるチャンス♡この夏、発酵の力で肌を労わる体験をしませんか？ 黒米発酵液配合の限定キット登場 FAS ベーシックキット 大阪