発酵エイジングケアFASが大阪でポップアップ開催！

肌に寄り添う発酵エイジングケアブランド「FAS（ファス）」が、大阪高島屋にて期間限定ポップアップを開催！黒米発酵液²をはじめとしたこだわりの成分で、潤いと透明感⁴あふれる肌をサポートする人気製品が特別キットで登場します。上半期アワード受賞アイテムも試せるチャンス♡この夏、発酵の力で肌を労わる体験をしませんか？

黒米発酵液配合の限定キット登場

FAS ベーシックキット 大阪高島屋 01は、ブランドの代名詞ともいえる黒米発酵液²を90％以上も配合した「ザ ブラック エッセンス（120mL）」と、アワード受賞のUVケアクリーム「ザ ブラック デイ クリーム（40g／医薬部外品）」、さらに夏の美白⁵ケアにぴったりな「ザ ブラック ブライトセラム ミニ（3mL）」をセットにした特別キット。

価格は13,800円（税込）。潤いと透明感を求める大人肌に寄り添う充実の内容です。

アトリックスのハンドクリームが進化！高機能ケアで手肌に差を

クレンジングから朝マスクまで♡

FAS ベーシックキット 大阪高島屋 02は、発酵はちみつエキス*⁶を使用した「ザ クリア クレンジングジェル（180mL）」に加え、「ザ ブラック デイ クリーム（40g／医薬部外品）」、そして朝の肌を整える「ザ ブラック デイ マッサージマスク ミニ（5g）」が入ったラインアップ。

価格は12,540円（税込）。発酵由来のやさしさと高機能ケアを一度に体感できる、肌想いのキットです。

嬉しいお買い上げ特典も♪

期間中、10,000円（税込）以上の購入で「ザ クリア クリームソープ トライアルサイズ（14g）」を、20,000円（税込）以上の購入で同トライアルに加えて「ザ ブラック エッセンス トライアルサイズ（40mL）」をプレゼント。

特典は数量限定＆おひとり様1個限りなのでお早めに！

*² サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*⁴ 潤いによる

*⁵ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*⁶ グルコノバクター/ハチミツ発酵液（保湿成分）

発酵美容の魅力を体感する1週間

FASの発酵スキンケアを直接試せるこの機会は、美容好きにとって見逃せないイベント。大阪高島屋1階で開催されるポップアップは、2025年8月13日(水)～8月19日(火)までの1週間限定です。

自分へのご褒美や秋に向けたスキンケアの見直しにもぴったり。贅沢な成分とこだわりの製法で叶えるエイジングケア*¹を、ぜひこの機会に体験してみてください。