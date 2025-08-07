第107回全国高校野球選手権の第3日は雨天のため午前の部で開催予定だった第1試合の横浜―敦賀気比、第2試合の高知中央―綾羽が順延となった。午前の部2試合はあす8日の夕方の部に順延され、横浜―敦賀気比は午後4時15分、高知中央―綾羽は午後6時45分から開催される。午後の部で午後4時15分開始予定の津田学園―叡明、旭川志峯―広陵は実施される。日本高野連は午前6時に公式ウェブサイト上で「本日8月7日（木）【午前の部