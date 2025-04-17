【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOを中心として始動したBMSGによるBMSG POSSEも出演決定！ 『SUMMER SONIC 2025』第6弾アーティストが発表された。 8月16日東京・8月17日大阪に追加となったのは、日本のロックシーンにおいて唯一無二のボーカリストとして存在感を放ち続けるアーティスト、HYDE。2024年から実施の自身のワールド