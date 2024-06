久保田利伸が3年8ヶ月ぶりとなる新曲として、「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』のCMソング「the Beat of Life」を書き下ろし、19日に配信リリースすることが決定した。あわせて新ビジュアルとジャケット写真も公開された。【写真】3年8ヶ月ぶり新曲「the Beat of Life」ジャケット新曲は「LAYERS of TIME-ときの積層-」のテーマを人生(1本の太いBeat)になぞらえ、久保田