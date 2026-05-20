スキンケアは「正解が分からない」まま続けている？30代後半～50代前半の女性の約3割が不満、約7割が“美容迷子”になる実態を調査

株式会社花織

株式会社花織（所在地：福岡県福岡市、代表：末岡 正裕）は、30代後半～50代前半の女性を対象に「忙しい世代のスキンケア満足度と美容習慣」に関する調査を行いました。

年齢とともに肌悩みが増える中、「今のスキンケアが本当に自分に合っているのか分からない」と迷いを抱える女性は多いのではないでしょうか。

日々の忙しさからくる時間の制約や、あふれる美容情報の中での選択疲れが、知らず知らずのうちにスキンケアの納得感を損なわせているケースもあります。

では、現在のスキンケアに満足できていない方は、具体的にどのような課題を抱えているのでしょうか。

そこで今回、株式会社花織（https://kaori28.co.jp/）は、30代後半～50代前半の女性を対象に「忙しい世代のスキンケア満足度と美容習慣」に関する調査を行いました。

調査概要：「忙しい世代のスキンケア満足度と美容習慣」に関する調査

【調査期間】2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,011人

【調査対象】調査回答時に30代後半～50代前半の女性と回答したモニター

【調査元】株式会社花織（https://kaori28.co.jp/）

【モニター提供元】サクリサ

「今のスキンケアに満足していない」と約3割が回答

はじめに、「現在のスキンケアにどの程度満足しているか」について尋ねたところ、下記のような回答となりました。

『非常に満足している（4.8％）』

『やや満足している（30.7％）』

『どちらともいえない（38.4％）』

『あまり満足していない（20.7％）』

『全く満足していない（5.4％）』

『どちらともいえない』が最も多く、『あまり満足していない』と『全く満足していない』

を合わせると約3割が現在のスキンケアに不満を感じていることが分かりました。この結果から、明確な満足感や確かな手応えを得られていない層が多数を占めている状況がうかがえます。

前問で『どちらともいえない』『あまり満足していない』『全く満足していない』と回答した方に、「現在のスキンケアに満足できていない理由」について尋ねたところ、『期待している効果を感じにくい（54.6％）』と回答した方が最も多く、『今のケアが自分に合っているか分からない（49.4％）』『肌の状態が安定しない（39.7％）』と続きました。

多くの方が「自分に合う正解が分からないままスキンケアを続けている」実態が明らかになりました。

約半数が「自分に合っているか分からない」と回答しており、「効果を感じにくい」という声とあわせて、「今のケアが正しいのか確証を持てない」という不安が広がっていることが示されています。

では、どのようなスキンケアが理想なのでしょうか。

「理想のスキンケアに最も近いもの」について尋ねたところ、『できるだけ簡単に済ませたい（33.7％）』と回答した方が最も多く、『時短で効率よくケアしたい（33.4％）』『毎日しっかり時間をかけてケアしたい（14.8％）』と続きました。

「簡単に済ませたい」「時短で効率よく」の合計が約7割となったことから、じっくりと時間をかけるよりも、手間をかけずに効率よく完了するスキンケアが求められている傾向を読み取ることが出来ます。

忙しい日常において、スキンケアをいかに負担なく生活に組み込めるかがカギとなっているようです。

美容習慣を納得できないまま続けてしまう背景には「忙しさによる余裕のなさ」がある？

続いて、「スキンケアを行う上で、日常生活の中でどのような影響を受けることが多いか」について尋ねたところ、『仕事や家事・育児で疲れてしまい、ケアを簡単に済ませてしまうことがある（44.2％）』と回答した方が最も多く、『スキンケアに使える時間が十分に取れないことがある（38.1％）』『忙しさによって、スキンケアの優先順位が下がってしまうことがある（27.5％）』と続きました。

「疲労」や「時間の不足」が日々のスキンケアに影響を及ぼしている状況が明らかになりました。

スキンケアの正解が分からないまま続けてしまう背景には、忙しい日常の中で、スキンケアの工程を見直したり情報を精査したりする時間が取れないという現実があると考えられます。

「スキンケアを継続する上で、最も負担に感じること」について尋ねたところ、『費用（コスト）がかかること（21.8％）』と回答した方が最も多く、『自分に合う方法や正解が分からないこと（20.3％）』『疲れていてケアをする気力がないこと（17.3％）』と続きました。

この結果から、金銭的な負担に加え、「今のスキンケアで合っているのか」という選択に関する迷いや、日々の疲労による気力の低下など、複数の要因がスキンケア継続のハードルになっている状況が示されました。

「現在のスキンケアを見直したいと思うことがあるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『頻繁にある（21.4％）』『たまにある（60.9％）』と回答しました。

多くの方が、現在のスキンケアに対して見直しの必要性を感じていることが分かりました。これは、「現在のスキンケアに満足している方が少ない」という結果とも一致しています。

これまでの回答を踏まえると、現在のスキンケアに不満や手応えのなさを感じつつも、自分に合う正解が見つからずに見直しを希望している方が多数を占めている状況が示唆されます。

前問で『頻繁にある』『たまにある』と回答した方に、「なぜ現在のスキンケアを見直したいと思うか」について尋ねたところ、『年齢や肌質の変化（64.5％）』と回答した方が最も多く、『自分に合う方法を知りたい（46.8％）』『費用（コストパフォーマンス）を見直したい（33.7％）』と続きました。

「年齢や肌質の変化」が、スキンケアを見直す主なきっかけとなっていることが分かります。

また、「自分に合う方法を知りたい」「費用を見直したい」といった回答が続くことから、今の自身の肌状態や予算に合った適切なスキンケアを模索しているようです。

「スキンケアアイテムを選ぶ際に重視する点」について尋ねたところ、『自分の肌悩みに合う（56.6％）』と回答した方が最も多く、『効果を期待できそう（54.4％）』『価格の手頃さ（51.1％）』と続きました。

上位3項目がいずれも半数を超えており、多くの方がスキンケアアイテム選びにおいて複数の条件をシビアに評価していることが明らかになりました。

「今のスキンケアが自分に合っているか分からない」という迷いを抱えているからこそ、「次こそは自分の肌悩みに合うものを」と慎重に吟味している様子がうかがえます。

今後取り入れたいスキンケアの考え方が明らかに

「無理なく続けられるスキンケアとして重視するポイント」について尋ねたところ、『価格が手頃で続けやすいこと（33.9％）』と回答した方が最も多く、『肌への負担が少ないこと（20.1％）』『短時間で終わること（17.9％）』と続きました。

価格の手頃さは“継続できるかどうか”に直結する重要な判断軸であることが分かります。

日々の生活を圧迫しないような価格設定が最も重視されていることから、どんなに効果が期待できるスキンケアアイテムであっても、経済的な負担が大きければ習慣として定着させることは難しいという現実的な判断が働いていると考えられます。

また、「肌への負担の少なさ」や「短時間で済む」といったストレスフリーな設計も、無理のない継続に不可欠な要素として認識されています。

最後に、「今後取り入れたいスキンケアの考え方」について尋ねたところ、『時間をかけず効率的にできる（43.4％）』と回答した方が最も多く、『肌悩みをサポートしてくれる（37.1％）』『シンプルで続けやすいルーティン（37.0％）』と続きました。

この結果から、「効率的にできる」や「シンプルで続けやすい」といった工程のシンプルさを求める声が多い一方で、「肌悩みへの対応」も同程度重視されていることが示されました。

これまでの結果を踏まえると、単に「時間がないから手抜きをしたい」わけではなく、「正解が分からず迷っているからこそ、複雑な手順や選択肢に悩まされることなく、迷わず日常に取り入れられるルーティン」が求められていると考えられます。

今のスキンケアに納得できていないからこそ、自分の肌悩みに寄り添いながらも、「これなら考えずに続けられる」という迷いのないシンプルなスキンケア設計が理想とされている傾向がうかがえます。

まとめ：「質の高いシンプルなスキンケア」が今後の美容習慣のカギに

今回の調査により、30代後半～50代前半の女性たちが抱えるスキンケアの課題と、これから求める美容の在り方が明らかになりました。

現在のスキンケアに明確な満足感を得られていない背景には、「効果が実感しにくいこと」や「自分に合っているか分からない」という迷いがあり、見直しを希望する層が多い状況がうかがえます。また、仕事や家事、育児による疲労や時間の不足といった体力面・時間面での制約が、スキンケアを継続する上での負担となっている現実も示されました。

一方で、今後の理想像からは、単にスキンケアの手間や時間を省きたいわけではないことが読み取れます。肌悩みに寄り添うアプローチを求めつつ、「どれが正解か分からない」という日々の迷いや、複雑なスキンケアアイテム選びのストレスから解放されたいという意向が存在しているようです。

今後の美容習慣において本当に求められているのは、「時間を省く」ことではありません。複雑なステップや選択肢の多さに悩まず、「これなら今のルーティンに取り入れやすい」と直感的に理解でき、迷いなく始められるシンプルな設計です。

今のライフスタイルに無理なく寄り添い、今日から迷わずスムーズに取り入れられるスキンケアが、これからの市場において強く求められそうです。

いつものスキンケアに迷わず取り入れられる「リポラフィネ」がおすすめ

今回、「忙しい世代のスキンケア満足度と美容習慣」に関する調査を実施した株式会社花織（https://kaori28.co.jp/）は、「迷わせない設計と届ける実感設計」という考え方をもとに、リポソームを30％配合、いつものスキンケアに迷わず取り入れられる「リポラフィネ」（https://kaori28.com/）を販売しています。

■リポラフィネとは

リポソームを30％配合。

保湿力に優れる「スイゼンジノリ多糖類」が、肌にうるおいを与えます。

パルミチン酸レチノールやリン酸アスコルビルMg、低分子コラーゲンなども配合し、洗顔後すぐのお肌に使用でき、いつものスキンケアに迷いなく取り入れられます。

複雑な工程を必要としないシンプルな設計が特徴です。

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■商品詳細

販売価格：\6,980（税込）

定期初回価格：\3,490（税込）

定期通常価格：\5,500（税込）

定期の販売価格は50％offの3,490円（税込）になります。

※定期便2回目以降は22％OFFの5,500円（税込）を前回のお届けから1ヶ月ごとにお送りいたします。

※解約される場合は、次回発送の10日前までに0120-870-775までお電話ください。

※定期初回価格は初めて定期でご注文いただいた方に限ります（おひとり様1回限り）

詳細を見る :https://kaori28.com/

■使用方法

朝・夜：洗顔後、500円玉大を目安に清潔な手またはコットンに取り、優しくなじませてください。

■株式会社花織：https://kaori28.co.jp/

■お問い合わせ先：https://kaori28.co.jp/Form/Inquiry/InquiryInput.aspx

■お問い合わせTEL：0120-870-775

※平日10：00～18：00（土日・祝日・弊社休日を除く）

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