CVCの戦略リターン最大化に向けて、BeyondgeとNew Combinator が包括的業務提携

Beyondge株式会社

スタートアップの創出・育成と大企業のグロースハックを手掛けるBeyondge株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：野上隆徳、以下「Beyondge」）と、CVC運営を強みとする独立系ベンチャーキャピタルであるNew Combinator株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：東條弘基、以下「New Combinator」）は、CVCの戦略リターン最大化に向けた包括的業務提携を行いました。両社は、(1) CVC運営企業の新規事業創出、AI実装、(2) 投資先スタートアップのバリューアップ、(3) CVC運営の生産性向上の向けたBPaaS「DealFlow for CVC」開発に取り組みます。

背景｜CVCの戦略リターンは「投資」だけでは生まれない

CVCの戦略リターン実現には、CVC運営企業自身の新規事業創出力とAI実装力、投資先スタートアップのバリューアップ、そしてCVC運営自体の生産性向上がすべてが噛み合う必要があります。しかし現実には各領域で求められるケイパビリティはそれぞれ違い、全てを備えることはハードルが高いため、CVCは「投資の場」に留まりがちです。両社は、それぞれの強みを掛け合わせ、この3領域を一気通貫で支援する体制を構築します。

提携内容１. CVC運営企業向け｜新規事業を作り、AIを実装

CVC運営企業の戦略リターン実現に向け、新規事業創出とAI実装の2軸で支援します。新規事業創出では、スタートアップとの共同提案型による事業立ち上げに加え、M&A前提で短期間に新規事業をスケールさせるBeyondge独自のプログラム「M&Axion」を提供。買収を起点とする非連続な事業立ち上げを、戦略策定からターゲットソーシング、デューデリジェンス、PMIまで一貫して伴走します。

AI実装では、業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を活用し、大企業の「現場知」とスタートアップの「技術知」を融合した業界特化型AIエージェントの共同開発と、AI・デジタル人材の内製化支援を組み合わせ、CVC運営企業自身のAI駆動型変革を支援します。

提携内容２. 投資先スタートアップ向け｜経営・戦略から成長まで一気通貫支援

両社は、New Combinatorのベンチャーキャピタルとしてのバリューアップ支援と、Beyondgeが運営するアクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」で蓄積した“共成長型”ハンズオン支援のノウハウを組み合わせ、投資先スタートアップのバリューアップを一気通貫で支援します。具体的には、AIサービスの共同創出、大企業との戦略的提携・JV設立支援、「Go Beyond HR」による経営層・幹部人材の獲得とバリューアップ広報を、各社の成長フェーズに合わせて組み合わせ、事業価値の非連続な引き上げを実現します。

提携内容３. CVC領域向けBPaaS｜「DealFlow for CVC」

Beyondgeが運営する業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」では、製造・ロボティクス・AIエージェント・M&Aなど領域別のAIソリューションを開発・展開しています。本提携を通じて両社は、Beyond AI Industry BaseのCVC領域向けに、CVC運営特化型BPaaS「DealFlow for CVC」を共同開発します。CVCの慢性的なリソース不足や人事ローテーションによる情報の属人化を解消し、CVC運営で本来の価値創出に集中できる環境を提供することで、CVC業界全体の生産性向上に貢献します。

両社の役割

New Combinator｜現場で磨かれたCVC運営のプロフェッショナル

長年多数の大企業CVCの設立・運営を手掛けてきたプロフェッショナルによる、CVC運営特化の独立系VC。VCとしての専門性、共同GP（Co-GP）・2人組合を含む多様なスキームでの実践経験と、戦略リターン実現へのCVC運営経験知を提供します。

Beyondge｜スタートアップの創出・バリューアップのプロフェッショナル集団

スタートアップへの出資・経営参画によるハンズオン伴走を行うアクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」と、業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を運営。新規事業創出、M&A支援（グループのリライトキャピタル）、Go Beyond HR、バリューアップ広報まで含む総合的なバリューアップ実装力を提供します。

代表コメント

New Combinator株式会社 代表取締役CEO 東條 弘基

「CVCに求められるのは『投資実行』ではなく、『戦略リターンを実現する』ことです。そのためには、CVC運営企業自身の新規事業創出、投資先スタートアップのバリューアップ、そしてCVC運営の生産性向上--どれが欠けても成立しません。Beyondgeの強みである新規事業創出支援力、投資先への幅広い支援機能、AI実装力を、弊社と組み合わせることで、3つを同時にできる体制が整います。Beyondgeとの連携で、日本のCVCの底上げや更なる進化に貢献していきます。」

Beyondge株式会社 代表取締役CEO 野上 隆徳

「CVCは、大企業とスタートアップが“新結合”を生むための最重要装置ですが、戦略リターンまで到達できているCVCは決して多くありません。私たちは、Beyondge Capitalを通じたCXO参画による“共成長”の伴走支援、Beyond AI Industry BaseによるAI実装、新規事業創出、M&A、HR、広報まで--Beyondgeグループの総合力を投じて、CVC運営の現場知見を持つNew Combinatorの皆様と共に、日本のCVCを“戦略リターンを実装する装置”へと進化させていきます。」

New Combinator株式会社について

「大企業とスタートアップの新結合を起こす」をミッションに、CVCファンド運営に特化した独立系ベンチャーキャピタル。長年大企業CVCを運営してきたメンバーが、共同GP（Co-GP）、2人組合、CVC設立コンサル・運営支援サービスを提供。CVCを「経営戦略の核」へと進化させることを支援しています。

会社名： New Combinator株式会社

代表者： 代表取締役CEO 東條 弘基

設立日： 2025年10月2日

URL： https://www.newcombinator.com/

所在地： 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

事業内容： ベンチャーキャピタル、CVC設立コンサル、CVC運営支援

Beyondge株式会社について

「あたらしい世界のその先へ」をビジョンに、スタートアップの創出・育成・イグジット支援と大企業のグロースハックを強みとするイノベーションスタジオ。事業、採用、投資、M&A、テクノロジーの5領域で非連続な成長を支援し、アクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」と業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を運営しています。

会社名 ： Beyondge株式会社（読み｜ビヨンジ）

代表者 ： 代表取締役CEO 野上 隆徳

URL ： https://www.beyondge.com/

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容 ： スタートアップの創出・育成及び大企業のグロースハック

Beyondge Capital（アクセラレーションキャピタル）

「Beyond Growth with You」を掲げる、Beyondge独自のアクセラレーションキャピタルです。出資後はCXO・アドバイザーとして経営に直接参画し、大企業ネットワークを活用したオープンイノベーション、自己資金を原資とした柔軟な投資スキームを組み合わせ、スタートアップと“共成長”していく伴走モデルを特徴としています。

コラム：https://www.beyondge.com/column/beyondge-capital

Beyond AI Industry Base（業界特化型AIソリューション共創組織）

大企業の産業知見とAIスタートアップの先端技術を結びつけ、業界特化型AIソリューションを共創する基盤組織です。

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000116962.html

サービスサイト：https://rpo.beyondge.com/ai_industry_base/

DealFlow｜M&A買い手業務をAIで効率化するBPaaSプラットフォーム

Notionベースの案件・タスク・仲介会社連携の一元管理ツール、事務作業を代行するBPO、ノンネームシート／IM要約やリスク抽出を自動化するM&AサポートAIの三位一体で、M&A実務の「非効率」「属人化」「情報分散」を解消するプラットフォームです。

サービスサイト：https://www.beyondge.com/service/dealflow

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000116962.html