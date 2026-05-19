Ｓｋｙ株式会社がOkta Japanの「FY26 Partner Award Japan」において「Okta Rookie of the Year」を受賞

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦 淳司）はこのたび、Okta Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邉 崇）が主催した「Partner Forum Tokyo 2026」において、国内で優れた成果を収めたパートナーを表彰する「FY26 Partner Award Japan」の「Okta Rookie of the Year」を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞理由について

このたびの受賞は、Ｓｋｙ株式会社がアイデンティティ管理ソリューションであるOkta製品の提供と導入支援において、2024年9月のパートナー契約開始から短期間で新規案件を創出し、顧客への導入を実現したことを評価されたものです。弊社は、お客様のDX推進に向けて、セキュリティと利便性を両立させるアイデンティティ管理の重要性に着目し、ソリューションの提供に注力してまいりました。

■今後の展望

Ｓｋｙ株式会社は、今回の受賞を励みに、今後もOktaをはじめとする先進的なソリューションの提供を通じて、お客様の多様なIT課題の解決とビジネスの成長に貢献してまいります。特に、セキュリティ対策と業務効率化は、多くの企業にとって喫緊の課題です。弊社のSI事業で培ったノウハウと技術力で、お客様一社一社の状況に合わせた最適なご提案を続けてまいります。

■関連情報

- Okta Japan主催 「Partner Forum Tokyo 2026」 / FY26 Partner Award Japan 受賞企業一覧https://www.okta.com/ja-jp/newsroom/press-releases/fy26-partner-award-japan/- Ｓｋｙ株式会社 IDaaSソリューション紹介サイトhttps://www.skygroup.jp/si/idaas/

■Ｓｋｙ株式会社 ICTソリューション事業本部・SI部について

Ｓｋｙ株式会社のICTソリューション事業本部・SI部は、お客様の業務に欠かせない情報システムの構築や、各種ソフトウェア・ハードウェアの提供、ITインフラの運用支援など、幅広いソリューションを提供するシステムインテグレーターです。特にセキュリティソリューションの導入支援においては、独立系SIerの強みを生かし、複数のソリューションから最適なシステムをご提案。豊富な実績とプロダクトを基に、ゼロトラストセキュリティを基軸としたIT環境の設計・構築・運用を一貫してサポートします。

https://www.skygroup.jp/si/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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