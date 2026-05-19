医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月23日（土）、医療従事者を対象に「難病医療推進センターシンポジウム2026」を扇町ミュージアムキューブ CUBE02で開催します。各領域の医師が専門分野について講演し、難病医療を多角的に考え難病に苦しむ多くの患者さんへの医療の質向上と地域医療連携推進の機会とします。

難病医療をめぐる専門連携の重要性

難病医療は、診断、治療、長期的な療養支援、専門診療科間の連携が重要となる領域です。医療現場では、希少性や個別性の高い症例に対して、疾患ごとの専門知識に加え、周辺領域を含めた理解と連携が求められています。医誠会国際総合病院 難病医療推進センターは、難病医療の推進を目的に、医療従事者に向けた情報発信と学びの機会を設けます。本シンポジウムでは「あらゆる角度から難病医療に切り込む」をテーマに、複数分野の医師が講演を行います。

4領域から考える難病医療の現在

本シンポジウムでは、医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 副センター長 酒井 規夫 先生の開会挨拶に続き、4部構成で講演を実施します。 開会挨拶15：00～15：05 医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 副センター長 酒井 規夫 先生 第1部講演15：05～15：45 「プロゲステロン抵抗性を踏まえた子宮内膜症治療と手術戦略」 座長：横田 浩美 先生（医誠会国際総合病院 産科婦人科 主任部長） 演者：高橋 顕雅 先生（滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 講師） （共催：ニプロ株式会社） 第2部講演15：45～16：25 「膿疱性乾癬の診断と治療」 座長：爲政 大幾 先生（医誠会国際総合病院 診療副院長 / 皮膚科 主任部長） 演者：今井 康友 先生（いまい皮フ科小児皮フ科アレルギー科 院長） （共催：マルホ株式会社） 第3部講演16：35～17：15 「母体血を用いた胎児出生前検査について NIPT：Non Invasive Prenatal genetic Testing（非侵襲性出生前遺伝学的検査）」 座長：酒井 規夫 先生（医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 副センター長） 演者：横田 浩美 先生（医誠会国際総合病院 産科婦人科 主任部長） 第4部講演17：15～17：55 「副甲状腺機能低下症の New Horizon」 座長：大薗 惠一 先生（医誠会国際総合病院難病医療推進センター センター長） 演者：今西 康雄 先生（大阪公立大学大学院医学研究科 血管病態制御学/骨・内分泌内科研究教授） （共催：帝人ファーマ株式会社） 閉会挨拶17：55 医誠会国際総合病院 難病医療推進センター センター長 大薗 惠一 先生 意見交換会18：15～19：35 ISEIKAI lounge さくらテラス

開催概要と参加申込

開催日時は2026年5月23日（土）15:00～18:10、会場は扇町ミュージアムキューブ CUBE02。講演終了後、18:15～19:35ISEIKAI lounge さくらテラスで意見交換会を予定しています。 参加費無料 / 事前申込制（医療従事者のみ対象） 下記申込フォームより必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

概要

https://forms.office.com/r/6uXmgj9nyy

・開催名 難病医療推進センターシンポジウム2026 ・日時 2026年5月23日（土）15:00～18:10 ・会場 扇町ミュージアムキューブ CUBE02（大阪府大阪市北区南扇町6-26） ・対象 医療従事者 ・参加費 無料（事前申込制） ・協賛 ニプロ株式会社、マルホ株式会社、帝人ファーマ株式会社

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による