光学式モーションキャプチャ―システム「XEROmotion」の国内販売を開始

株式会社HELTEC

株式会社HELTEC（本社：茨城県ひたちなか市笹野町1-1-55）センシング事業部（東京営業所：東京都江東区富岡2-9-11 Tokyo Monnaka Village 6F）は、次世代型光学式モーションキャプチャシステム「XEROmotion（ゼロモーション）」（製造元：XEROmotion 本社：韓国）の国内販売を開始いたします。

XEROmotionは従来のハイエンドシステムに匹敵する精度と安定性を備えながら、導入コストを大幅に抑えた次世代型ソリューションです。映像制作、ゲーム開発、バーチャルプロダクション、研究用途まで幅広い分野に対応し、クリエイティブの可能性を大きく広げます。

◆XEROmotionについて

‐HALOカメラシリーズ‐専用ソフトウェアHELIX

XEROmotionは、韓国に拠点を置くモーションキャプチャ技術企業です。コンテンツ製作、研究分野で20年以上の経験を持つエンジニアによって5年以上の開発期間を経て、2025年5月に発売を開始し、

ハイエンドコンテンツ製作・研究開発・教育機関・ロボティクス分野で導入されています。

◆XEROmotionの優位性

ハイパフォーマンス×圧倒的ローコスト

ハイエンド機器と同等な精度、機能を有しながらも低価格を実現しました。

最高解像度410万画素、誤差±0.1mmの高精度なトラッキング性能、最高380FPSのハイパフォーマンスを維持しながら、導入コストを大幅削減。システムの新規導入はもちろん、コスト面で難しかったカメラ増設など、これまで予算面で諦めていたシステム拡張も、現実的なコストで実現できます。

柔軟なシステム構成

撮影規模や用途に応じてカメラモデルの混在を含めた自由な構成設計が可能です。

また、一部の他社製カメラとの互換性があるため、既存のカメラ資産をそのまま活用しながらソフトウェアライセンスのみの切り替えでシステム移行が可能です。年間ライセンス更新のタイミングを乗換の好機として活用することで、ワークフローを変えることなく運用コストを大幅に削減できます。

既存ワークフローからのスムーズな移行

光学式モーションキャプチャ―システムの基本ワークフローを踏まえたソフト設計で、専門知識がなくても運用しやすく、経験者にとっても既存フローと大きな変更なくシステム移行が可能です。

◆こんな環境・プロジェクトに最適です。

・映像制作・VFX・アニメーション製作

高精度・高フレームレートが求められる映像製作現場、３DCG映像製作など

・ゲーム開発・メタバース・バーチャルプロダクション

リアルタイムエンジン（Unity・UEなど）との連携、リアルタイムプレビューが必要な現場

・スポーツ・バイオメカニクス研究

動作分析、フォーム改善、リハビリ研究など精密な身体動作の計測

・ロボティクス・AI動作学習

人体動作データの収集、ロボット制御のための教師データ生成

・教育機関・研究室への新規導入

予算が限られる大学・研究機関でも導入しやすいコスト設計

製品ページへ :https://sensing.heltec.co.jp/product/xeromotion/xeromotion/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xoAybhLaUiA ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ba97pXUKyqU ]

◆FAQ

Q：推奨PCスペックは？

A：推奨PCスペック

・OS：Windows10,11（64₋bit）・CPU：Intel Core i5（10th Gen）以上・RAM：16GB

・GPU：VRAM 4GB/OpenGL 3.6 support・Storage：20GB以上

・ギガビットイーサネットサポート RJ45ポート

Q：HELIXはHALO以外の光学式カメラと互換性がありますか？

A：下記のカメラと互換性がございます。

Optitrackカメラ：Prime× Seriesカメラ（Prime× 13、Prime× 22、Prime× 41）

Q:同一システム内に型番の異なる複数のカメラを混在させることは可能ですか。

A：s13、v22、v41は同一システム内で型番の異なるカメラを混在させることが可能です。

また、Optitrackカメラについても一部シリーズでHALOカメラと混在させることが可能です。

Q：連携可能なサードパーティ製品を教えてください。

A：下記の床反力計/筋電計と連携可能です。

KISTLER、BERTEC、AMTI / DELSYS、NORAXON、Cometa

◆お問合せ

株式会社HELTEC センシング事業部

東京都江東区富岡2-9-11 Tokyo Monnaka Village 6F

Email: sensing@heltec.co.jp

URL: https://sensing.heltec.co.jp

電話: 03-5875-9788