“自分の声で世界を動かす”グローバルコミュニケーションツールInnAIO、ビジネスに必要な5機能を1台に集約した新製品「TransNote」を発表

INNAIO TECHNOLOGY AND CULTURE PTE. LTD.

最先端の音声AI技術を駆使するInnAIO（インナイオ） は、グローバルなビジネスシーンで必要とされる、AIによる会話の翻訳・録音・要約・Super Button・デジタル名刺交換を一台で完結するAI翻訳録音機「TransNote」を発表します。一般発売に先駆け、2026年5月19日（火）12時より「GREEN FUNDING」にて先行支援の受付を開始、7月より全国発売を予定しています。本製品は、あらゆるシーンにおける「言語の壁」と「情報整理の負担」を同時に解消します。グローバルコミュニケーションの円滑化と業務効率の最適化を実現する、まさに“自分の声で世界を動かす”新たなソリューションです。

“自分の声で世界を動かす”グローバルコミュニケーションツール「TransNote」

■開発背景

InnAIO は、グローバル市場で培った最先端の AI 技術と独自の LLM によって、日常のコミュニケーション課題を解決する製品を開発してきました。

本製品は、これまでの製品と同様に98％の翻訳精度、リアルタイムな翻訳機能はそのままに、ビジネスを含めたあらゆるシーンで更にコミュニケーションを加速させるため、アップデートされています。様々な便利なツールが登場した現代こそ、「複数のツールを使い分けなくてはならない」といった点に悩む方も少なくないと思います。 「TransNote」は、ビジネスの現場でありがちな、AIによる会話の翻訳・録音・要約・デジタル名刺交換といった、これまではバラバラに導入されていたツールを1つに搭載し、一括管理するという点に着目しました。私たちは、グローバルビジネスの現場をよりシンプルにスムーズに進化させていくことを目指し、世界中のビジネスパーソンが言語の壁を感じることなく活躍されることを応援しています。

録音・要約：会議・商談を効率化する「高精度録音×AI要約」

■商品特徴

骨伝導マイクと複数の全指向性マイクを組み合わせた高精度な収音設計により、半径約5mの範囲でクリアな音声を記録。会議や商談、講義などの内容を高品質で保存できるほか、通話内容の録音にも対応しています。録音データは専用アプリと連携し、自動で文字起こし・要約されるだけでなく、マインドマップ形式での構造化にも対応。これにより、従来は時間を要していた議事録作成や内容整理の手間を大幅に削減し、重要なポイントの把握やチーム内での共有を迅速に行うことができます。

AI翻訳：言語の壁を超える「リアルタイムAIコミュニケーション」

TransNoteは、140以上の言語に対応したリアルタイム翻訳機能を搭載し、最短0.5秒という高速処理で自然な多言語コミュニケーションを実現します。対面での会話はもちろん、通話やチャット・メールアプリ内でもコピー＆ペーストを行うことなく直接翻訳が可能で、あらゆるコミュニケーションシーンに対応し、言語の違いを意識することなくスムーズな意思疎通が可能です。さらに、音声クローン技術により、翻訳後も自身の声で相手に伝えることができるため、従来の機械的な翻訳音声とは異なり、ニュアンスや感情を含んだ“自分らしい伝え方”を実現します。

Super Button：あなたの声を、新しいキーボードへ「AI思考整理デバイス」

「Super Button」は、AI Smart Voice InputとAI Inspiration Notesの2つの機能を搭載し、チャットアプリやメール、テキスト入力欄など、あらゆるシーンでの音声入力をサポートします。ボタンを押して話すだけで、音声を自然で洗練された文章へ、リアルタイムに変換。140以上の言語に対応し、「えー」「あのー」といったフィラーや冗長な表現もAIが自動で整理・最適化します。さらに、ビジネス・カジュアルなどシーンに応じたトーン調整にも対応しており、アイデアや議事内容を効率的かつスマートに記録・管理することが可能です。

デジタル名刺交換：ビジネスを加速させる「オールインワンAIデバイス」

TransNoteは、翻訳・録音・要約といった主要機能に加え、NFCによるデジタル名刺交換やスマートボイスメモ機能など、ビジネスに必要な機能を一台に集約しています。デジタル名刺交換では、プロフィール情報のカスタマイズが可能で、NFCによるスムーズな共有に加え、受信者側が情報を入力・返信できる双方向の交換にも対応。取得した情報はアプリ上で一元管理することができます。ビジネスの効率化を強力にサポートします。また、オフライン翻訳や単体での動作にも対応しており、通信環境に依存せず利用できる点も大きな特長です。これにより、海外出張や移動中、ネットワークが不安定な環境下でも安定したパフォーマンスを発揮します。

■製品概要■GREEN FUNDINGで先行支援受付の開始

本製品「TransNote」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年5月19日 12時より日本市場向けにプロジェクトを公開し、先行支援の受付を開始します。本プロジェクトでは、一般販売に先駆けて特別価格での提供を予定しており、いち早く製品を体験いただける機会となっています。ビジネスシーンから日常利用まで幅広く活用できる本製品を、ぜひこの機会にご体験ください。

＜プロジェクト概要＞

URL ： https://greenfunding.jp/innaio/projects/9253

開始日時～終了予定日時 ：2026年5月19日12時～7月10日23時59分(予定)

リターン価格 ：最速早割 19,800円(一般販売予定価格から38% OFF)限定100個

納品予定 ：6月下旬より順次配送予定

■会社概要

会社名 ：INNAIO TECHNOLOGY AND CULTURE PTE. LTD.

所在地 ：香港・深圳を拠点にグローバル展開

事業内容 ：AIコミュニケーションデバイス

リアルタイム翻訳システムの開発・販売

会社HP ：https://www.innaio.com/