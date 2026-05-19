ドキュメンタリー映画『RETURNEES』、地元・京都へ

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（本部：京都市下京区五条高倉角堺町21番地Jimukinoueda bldg.403号室、理事長：吉田真衣）は、当会が21年間取り組んできた元子ども兵の社会復帰支援活動を追ったドキュメンタリー映画『RETURNEES（リターニーズ） 元こども兵 それぞれの再起』が、2026年5月22日（金）より、京都シネマにて上映されることをお知らせいたします。

映画公式ページ

https://returnees.ndn-news.co.jp/(https://www.terra-r.jp)

京都シネマ

https://www.kyotocinema.jp/ (https://www.kyotocinema.jp/)

(C)日本電波ニュース社 2026年／日本／102分／DCP／5.1ch監督・撮影・編集：菊地啓｜プロデューサー：上田未生｜製作：日本電波ニュース社

■ 京都から始まった活動が、映画となって“地元”へ

本作が、テラ・ルネッサンス発祥の地・京都で上映されることを、私たちは大変うれしく感じています。

当会は2001年に京都で設立され、以来21年間にわたり、ウガンダやコンゴなどで、武装勢力に誘拐され「子ども兵」とされた人々の社会復帰支援に取り組んできました。

今回、これまで活動を支えてくださった京都の支援者の皆さまに、劇場という場でこの作品をご覧いただける機会となります。

世界の紛争地で起きている出来事を、“遠い国の話”ではなく、自分たちの暮らす街と地続きの問題として感じてもらえる上映になればと願っています。

■ 「どうしても世の中に知らせたい」――社会派制作会社が挑んだ映画

本作を制作したのは、アフガニスタンで用水路建設などに尽力した医師・中村哲さんの生涯を描き、大きな反響を呼んだドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』を手がけた 日本電波ニュース社。

「この活動を、どうしても世の中に知らせたい」という思いから、採算度外視で制作されたドキュメンタリーです。

映画では、武装勢力から帰還した元子ども兵たちと、その帰還・社会復帰を支える現場を2年間にわたり記録。暴力の中で人生を奪われた人々が、「再び生きる」ことを模索する姿を描いています。

2026年2月14日に東京・渋谷のミニシアターで公開されて以降、東京（渋谷・品川）、神奈川、名古屋、大阪、福岡で上映。さらに、群馬、広島、沖縄など全国各地でも上映が予定されており、この映画の輪は日本中へと広がっています。

テラ・ルネッサンス海外事業部長 小川真吾（ウガンダ駐在・和歌山県出身）。コンゴから元子ども兵の少年を保護し施設へ連れ帰る際の様子

■ 映画が追い続けた活動は、いま紛争終結の「佳境」へ

さらに、映画で描かれている元子ども兵の帰還支援は、現在、歴史的な転換点にあります。テラ・ルネッサンスの呼びかけにより、2026年4月にはウガンダ、コンゴ、中央アフリカの3カ国政府による閣僚級会議が実現しました。

軍事力ではなく、一NGOによる「対話」と「社会復帰支援」の積み重ねが、周辺国政府を動かし、武装勢力内に取り残された推定500名の帰還を後押しする体制が整いつつあります。21年の支援が結実し、紛争そのものを終わらせようとするこの挑戦は、今まさに佳境を迎えています。 ＞ＰＲＴｉｍｅｓ記事へ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000029166.html)

2026年4月 3カ国政府間会議を招集、主催（左列中央：テラ・ルネッサンス海外事業部長 小川真吾）

現在テラ・ルネッサンスは、この歴史的な帰還・社会復帰プロセスを完遂させるため、クラウドファンディング「武器ではなく人生を。500人の帰還・紛争終結プロジェクト(https://readyfor.jp/projects/returnees01)」を実施しています。目標金額は5,000万円。元子ども兵たちの帰還調整、安全な移送、医療・心理ケア、一時保護などに充てられます。

5月23日（土）は上映後トークイベントも開催

5月23日（土）の上映後には、トークイベントを開催予定です。

本作の菊地啓監督と、テラ・ルネッサンス理事長の吉田真衣が登壇し、映画の背景にある現地の現実や、今まさに進行している帰還支援についてお話しします。

映画RETURNEES 菊地啓監督認定NPO法人テラ・ルネッサンス 理事長 吉田真衣（奈良県出身）

■ 上映概要

映画『RETURNEES（リターニーズ）～元子ども兵 それぞれの再起～』

2026年／日本／102分／DCP／5.1ch

監督・撮影・編集：菊地啓

プロデューサー：上田未生

製作：日本電波ニュース社

京都上映

会場：京都シネマ

（京都市下京区水銀屋町620 COCON KARASUMA 3F）

上映期間：2026年5月22日（金）～5月28日（木）予定

京都シネマ公式サイト： 京都シネマ(https://www.kyotocinema.jp/movie/340403/?utm_source=chatgpt.com)

映画公式サイト：映画『RETURNEES』公式サイト(https://returnees.ndn-news.co.jp/?utm_source=chatgpt.com)

■ この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

メール：contact@terra-r.jp（広報室）

電 話：075-741-8786（代表・折り返しいたします）

・ 認定NPO法人テラ・ルネッサンスについて

2001年に京都で設立。「すべての生命が安心して生活できる社会（世界平和）の実現」を目的に、アフリカ・アジア・ウクライナにおいて、元子ども兵、地雷被害者、難民など紛争被害者への自立支援活動を実施。

支援を「与える」のではなく、「生きる力を引き出す」ことを理念に掲げ、職業訓練、教育支援、心理ケア、平和教育などに取り組んでいます。

国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。

名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）



