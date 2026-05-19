パナソニックグループ

パナソニック スポーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 CEO：久保田 剛、以下、パナソニック スポーツ）は、バレーボール分野に特化した新会社「株式会社大阪ブルテオン」（以下、大阪ブルテオン）が2026年7月1日に発足し、事業を開始する事をお知らせします。

パナソニック スポーツは大阪ブルテオンの発足によって、競技の現場に近い立場からより迅速な意思決定が行える実行力の高い運営体制を整え、チーム競技力の強化とクラブ経営基盤のさらなる充実を図り、ファンの皆さま、地域の皆さまならびに関係各位のご期待に応えられるよう努めていきます。

■会社概要（2026年7月1日発足）

会社名：株式会社大阪ブルテオン

（英語標記：Osaka Bluteon Co., Ltd.）

代表取締役 社長執行役員 CEO：笹木 秀一

※2026年6月・7月開催の株主総会・取締役会にて正式決定の予定

本社所在地：大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

資本金：1,000万円（パナソニック スポーツ株式会社 100％）

▼[プレスリリース]株式会社大阪ブルテオン発足に関するお知らせ（2026年5月19日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260519-2