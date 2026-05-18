【メディア取材向け・KEYNICE】デザインと機能性を両立！サーキュレーターからコードレスヘアアイロンまで、扇風機・ヘアアイロンの全ラインナップをサンプル提供可能！

メリショー・ジャパン 株式会社

デザイン性と機能性を両立したパーソナル家電を展開するKEYNICE は、テレビ、雑誌、Webメディアをはじめとする媒体様を対象に、主力製品である扇風機・ヘアアイロンの全ラインナップのサンプル提供（貸出・提供）および取材協力を積極的に行ってまいります。季節特集や新製品レビュー、タイアップ企画など、媒体様のニーズに合わせた柔軟なご協力を通じて、貴社コンテンツの価値向上に貢献いたします。

■ 企画の背景：家電は「暮らしを豊かにするパートナー」へ

近年のライフスタイルの多様化に伴い、家電は機能性だけでなく、暮らしに寄り添うデザインや付加価値が求められるようになりました。扇風機は「夏の涼」という役割を超え、一年中快適な空気環境を創出するサーキュレーターとして通年家電の地位を確立。ヘアアイロンにおいては、サロン品質の仕上がりを自宅で実現する「ケア機能」や、場所を選ばない「携帯性」が新たなスタンダードとなっています。

KEYNICEは、こうした時代のニーズに応え、洗練されたデザインと革新的な機能を両立させることで、お客様一人ひとりの日常をより快適で豊かなものにする製品を提供しています。

■ メディア様への提供価値：企画から掲載まで、スムーズな進行を全面サポート

媒体様の企画内容やスケジュールに合わせ、以下のようなサポートを迅速かつ柔軟に提供いたします。

迅速なサンプル提供：

製品比較企画、スタジオ撮影、動画レビューなど、ご要望に応じて実機サンプルを迅速に発送。長期貸出にも対応可能です。

視聴者・読者プレゼント用の製品提供：

番組や誌面、SNSでのプレゼントキャンペーン用の製品を無償で提供いたします。企画内容に応じて柔軟にご相談を承ります。

長期使用レビュー用の製品提供：

Webメディア等での長期使用を前提としたレビュー企画にも、返却不要で製品を提供いたします。リアルな使用感のレポートにご活用ください。

豊富なクリエイティブ素材：

白背景の製品写真、キービジュアル、ライフスタイル画像、使用イメージ動画など、記事や誌面の構成にすぐ使える高解像度のデジタル素材を完備しております。

◆ 掲載・取材に関するお問い合わせ

製品サンプルのお貸出しや、企画段階でのご相談、大小問わずお気軽にお問い合わせください。貴社媒体の企画に貢献できますことを楽しみにしております。

◆ KEYNICE について

美しさと楽しさ

美しいものはいつも人々の目を楽しませてくれます。内と外の一体感は私たちが求めている「美」です。弊社の製品は「内」の機能設計から「外」の洗練された外観デザインまで、最高レベルを目指しています。

行き止まりはない

世界が変わり続けるように、私たちの革新と探求は止まることはありません。どんなに生活のベースが変わっても、私たちは終始一貫してインテリア・生活用品にこだわり、技術と工夫で製品をつくり、お客様が弊社の商品を使うたびに、弊社のものづくりの心を分かっていただくことを目指しています。

省エネと環境保護

弊社は、省エネと環境保護を重んじており、ロゴの二枚の緑の葉が示すように、持続可能性と永続性を追求しています。ニーズに応えながら、資源の有効活用に努めています。もし、いつも二枚の緑の葉がお客様の頭に浮かぶようになれば、弊社にとってこの上ない幸せです。

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：メリショージャパン（株

部署名：広報担当

担当者名：美樹

E-mail：sales@meryshow.com

公式サイト：https://www.keynice.com