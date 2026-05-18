部屋の隅々までくまなく清掃。毎分 450回高速回転するローラーでスムーズに汚れを落とす多機能スティック型水拭き掃除機「Roborock F25 Gen 2」を発売

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、毎分 450回の高速回転※1するローラーや70度回転※2するヘッドを搭載しながら、平行に倒しても吸引力を維持可能な多機能スティック型水拭き掃除機「Roborock F25 Gen 2（ロボロック エフニーゴー ジェン ツー）」（以下：F25 Gen 2）を、2026年5月28日（木）よりAmazonにて発売します。

「F25 Gen 2」は、最大20,000Pa※3の強力な吸引力と約20Nの高加圧ローラー※4により、ゴミと汚れを同時に除去する高性能スティック掃除機です。独自のスマート汚れ検知機能「DirTect(R)」が清掃箇所に応じて出力を自動で最適化し、効率的かつムラのない清掃を実現します。さらに約12.5cm※5のフラット設計のボディを採用し、平行に倒した状態でも吸引力が維持されるため、家具の下などの狭い空間の汚れも楽に掃除できます。加えて、高温セルフ洗浄と温風乾燥により、清掃後の手間を軽減しながら清潔な状態を維持します。

■最大20,000Paの吸引力と高加圧ローラーで、ゴミと汚れを同時に除去

最大20,000Pa※3の強力な吸引力と約20Nの加圧力※4を備えた高性能ローラーを組み合わせることで、ホコリやゴミはもちろん、床に染み付いた汚れまでしっかりと除去します。また毎分450回高速回転※1するローラーにより、フロア全体を効率的かつ均一に清掃します。独自設計のJawScrapers(R)テクノロジーも搭載し、スクレーパーと特殊形状のブレードが、長い髪の毛やペットの毛を効率的に取り除くことで絡まりを防止※6。その結果、詰まり知らずでストレスなく清掃を継続できるほか、日常的なメンテナンスの手間を大幅に軽減することが可能です。

■汚れ度合に応じて清掃力を自動調整する、DirTect(R)テクノロジー搭載

独自のDirTect(R)テクノロジーにより、床の汚れレベルをリアルタイムで検知し、清掃箇所それぞれに合わせて清掃モードや出力を自動で最適化します。汚れが多い箇所では強力に、軽い汚れには効率的に対応することで、ムラのない高品質な清掃を実現。無駄な電力消費や水の使用を抑えながら、効率的かつスマートな清掃体験を提供します。

■部屋の隅々までしっかり届く高精度清掃と最大480平方メートル の広範囲に対応

壁際1mm未満※8まで清掃可能なため、部屋の隅々までしっかりときれいにできます。最大約60分※9の連続稼働と最大約480平方メートル ※7の広範囲清掃により、広い空間でも効率的に清掃できます。さらに低重心設計と最大70度回転※2が可能なヘッドでスムーズなステアリングにより、家具周りや狭いスペースでも軽やかな操作が可能です。最適化されたホイール設計により、段差や継ぎ目もスムーズに乗り越えて掃除を行います。

■フラット設計により家具下もスムーズに清掃

本体は約12.5cm※5のフラット設計を採用し、平行に倒した状態でも吸引力が維持されます。そのため、ソファやベッドなど家具下における手の届きにくい場所でも、変わらずパワフルな吸引力はそのままに、スムーズに清掃が可能です。届きにくかった狭いエリアも、吸引力の低下を恐れることなく、お手入れが容易になります。そのほかにも、水量センサー付きタンクが補水のタイミングを事前に通知してくれるほか、人間工学に基づいたハンドル設計と取り外し可能なモジュール構造も採用し、日常の使いやすさとお手入れのしやすさを両立しています。

■90℃の高温セルフ洗浄と温風乾燥で、清潔な状態で掃除をスタート

清掃後は、ローラーや内部に付着した汚れを除去し、そして最大90℃※10の温風乾燥機能により、清潔な状態を維持できます。たった5分※11で再び使用可能な状態まで乾燥する「高速乾燥モード」、または56dBA以下の静かな状態※12で乾燥する「静音乾燥モード」を選択でき、生活スタイルに合わせた乾燥機能を使用可能です。ローラー内部までしっかり乾燥させるため、雑菌やニオイの発生を最小限まで抑制できるほか、汚水とゴミを効率的に分離し洗浄性能を長期間維持させます。さらにDirTect(R)テクノロジーにより、リアルタイムで検知したモップの汚れのレベルに合わせて自動洗浄を最適化することで、清掃後のメンテナンス負担を軽減しながら、モップを清潔な状態に保てるため、お子様のいるご家庭でも安心して使用できます。

【価格と販売状況】

オープン価格（希望小売価格：税込み45,990円）

【Amazon販売ページ】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYWT1XB6

【公式サイト】

https://jp.roborock.com/

※1 Roborockによる社内試験（フル充電・MAXモード）に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※2 Roborockによる社内試験に基づきます。70°ステアリングとは、左右のブラシヘッドがそれぞれ35°以上回転する合計角度を指します。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※3 Roborockによる社内試験（IEC 62885-2規格に基づくフル充電状態）に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※4 Roborockによる社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※5 Roborockによる社内試験に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※6 SGSの認証とRoborockの社内試験に基づきます。管理されたテスト環境下で、長さ50cmの乾いた長い髪と濡れた長い髪2,000本を使用し、4つの全動作モードで稼働させた場合、毛の絡り率は0%です。レポート番号:SHES241002115874。実際の性能は、環境条件にによって異なる場合があります。

※7 Roborockによる社内試験（ECOモード・フル充電）に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※8 Roborockによる社内試験に基づきます。「エッジ清掃」とはローラーの左右両端を指します。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※9 Roborockによる社内試験（ECOモード・フル充電）に基づきます。実際の結果は使用状況や環境により異なる場合があります。

※10 Roborockによる社内試験に基づきます。実際の性能は使用環境により異なる場合があります。

※11 Roborockによる社内試験に基づきます。乾燥開始から5分後、ローラーの水分量は1g未満となります。実際の性能は使用環境により異なる場合があります。

※12 Roborockによる社内試験（静音乾燥モード）に基づきます。実際の性能は使用環境により異なる場合があります。

※13 出典：

・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026年IDC調査）

・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位※13となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、（ https://global.roborock.com/ ）をご覧ください。

- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。- 掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。