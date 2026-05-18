【xTool】アートイベント「デザインフェスタvol.63」に出展。透明素材への3D彫刻を実現する「F2 Ultra UV」など、レーザー加工機F2シリーズを一挙展示

Makeblock Japan 株式会社

レーザー加工機ブランド「xTool」を展開するMakeblock Japan株式会社は、2026年5月23日（土）から5月24日（日）まで東京ビッグサイト（南館）で開催される、インターナショナルアートイベント「デザインフェスタvol.63」に出展いたします（ブース番号：南3ホール P-157～P-160）。



今回の出展では、オリジナル作品を手がけるクリエイターやアーティストの皆様の表現の幅を広げる、デジタルファブリケーションツールを展示します。会場では、GREEN FUNDINGでの先行販売にて応援購入総額1億円を突破したUVレーザー機「F2 Ultra UV」をはじめ、高速・高精度な加工でご好評をいただいている「F2シリーズ」の実機をご用意。ものづくりをサポートするレーザー加工技術を、ぜひご自身の目でお確かめください。

■ 今回の出展における見どころ

見どころ１.：【新発売】1台で表現が無限に広がる。多機能クラフトレーザー「xTool M2」

日常のモノづくりのために設計された、待望の多機能クラフトレーザー「xTool M2」を展示いたします。インクジェット印刷による鮮やかな表現と、繊細なレーザーカット、レーザー彫刻を1台にシームレスに統合。ご自宅の限られたスペースでも、簡単かつ安全に幅広い素材へのアプローチを実現します。

見どころ２.：【F2 Ultra UV】卓上サイズに最適化された5W出力と、多種多様な素材への対応力

本体はコンパクトな卓上サイズでありながら、UVレーザーとして最適な5W出力を搭載。ガラスやクリスタルをはじめ、プラスチック、金属、木材、皮革など、非常に幅広い素材への高精細な加工に対応しています。また、負荷のかかるガラス内部への3D彫刻においても、通常約60%のパワーで実行できる性能の余裕を備えており、長時間の作業でも安定したクオリティを維持します。

見どころ３.：【F2 Ultra】AIカメラと双レーザー搭載。スピーディーな加工と多様な素材対応力

60W MOPA（ファイバー）と40Wダイオードの2種類のレーザーを1台に統合した「xTool F2 Ultra」。金属への鮮やかなカラー彫刻や深彫りから、厚みのある木材・アクリルの切断まで、素材に合わせてレーザーを切り替え、最大速度15,000mm/sでスピーディーに加工します。

さらに、内蔵のAIカメラがワークスペース内の素材の形状や位置を自動認識。複数個のアイテムを適当に並べるだけでデザインを正確に自動配置できるため、アクリルキーホルダーやアクセサリーパーツなど、オリジナルグッズの効率的な量産にも威力を発揮します。クリエイターの多様なアイデアを形にし、制作活動の幅を広げるパワフルな一台です。

見どころ４.：【F2】イベント出展にも適した、持ち運び可能なポータブルレーザー

本体重量4.8kgの軽量設計を採用した「xTool F2」。持ち運びが容易で、デザインフェスタのようなイベント会場やマルシェでの「その場での名入れサービス」やカスタマイズ販売にも適したポータブル機です。限られたブーススペースでも設置しやすいコンパクトさと、高い加工精度を両立しています。

■ 出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135536/table/28_1_30c61e84f0103085871204b1b84a72a6.jpg?v=202605181251 ]

皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げます。

■ 企業情報

xToolブランドについて

xToolは「ものづくりの楽しさをすべての人に」をミッションとする、世界トップクラスのコンシューマー向けレーザーテックブランドです。デスクトップ型のスマートなレーザー加工機やDTFプリンター、関連ソフトウェアの開発・製造を通じ、世界中のクリエイター、教育者、スモールビジネスの創造活動を支援しています。

Makeblock Japan株式会社について

会社名：Makeblock Japan株式会社

代表者：代表取締役 王 建軍

所在地：〒174-0045 東京都板橋区西台1-1-14

設立：2016年9月

事業内容：xTool製品の日本国内における販売、マーケティング、サポート

公式サイト：https://jp.xtool.com/

Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/xtool/

報道関係者様からのお問い合わせ先

会社名：Makeblock Japan株式会社

担当者名：Sarah

担当部署：広報担当

Email: zhangruolan@xtool.com

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※「xTool」および「XTOOL」は Makeblock Co., Ltd. の登録商標です。