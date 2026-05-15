UP-Tから便利でスタイリッシュなワンタッチベルトが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、簡単着脱で使いやすい「ワンタッチベルト」が新登場しました。

ワンタッチバックル仕様でスムーズに着脱できるシンプルデザインのベルトは、無段階調節が可能でウエストにぴったりフィット。軽量で丈夫なポリエステル素材を使用し、通勤・通学からアウトドア、作業シーンまで幅広く活躍します。

企業ロゴやチーム名を入れれば、統一感のあるユニフォームアイテムとしてもおすすめ。イベントやキャンペーン用ノベルティ、オリジナルギフトとしても高い存在感を発揮します。

お気に入りのロゴやイラスト、ネームデザインを加えて、自分だけのオリジナルベルトを気軽に作成できるのも魅力。シンプルなデザインだからこそ、自由なカスタマイズが映えるアイテムです。

カジュアルファッションからワークスタイルまで、毎日使いたくなる実用性とデザイン性を兼ね備えた一本です。

印刷にはフルカラー対応のDTFプリントを採用。鮮やかな発色で、オリジナルデザインを美しく再現します。イベントスタッフ用アイテムやチームグッズとしてもおすすめです。

※お客様の閲覧環境により、商品の色が実際と異なって見える場合がございます。

※DTFプリントはフィルム転写の特性上、細かな線や小さい文字の再現には向いておりません。太めのデザインを推奨しております。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%BE%E3%83%B3/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/IT2889

カラー：イエロー、ブラウン、ネイビー、グレー、ブラック

素材：ポリエステル／バックル：亜鉛合金

サイズ：95cm（全長118cm・幅3.8cm）

通常価格：4,950円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作