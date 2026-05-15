【ふるさと納税お礼品トレンド】夏に向けたお出かけの主役は“体験型”？利用広がる新たな選択肢

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、サイトに掲載しているふるさと納税お礼品情報をもとに、お礼品のトレンド情報をお届けします。

夏休みなどのレジャーシーズンを前に、旅行やお出かけの計画に悩む人も多い中、ふるさと納税では遠出をする人もしない人も楽しめる体験型お礼品への注目が高まっています。「さとふる」では、体験型お礼品の掲載数・寄付件数ともに増加しており、自治体においても現地での訪問や体験を伴うお礼品の拡充が進んでいます。

物価上昇や旅行費の高騰などを背景に、旅行やお出かけの計画において費用を意識する傾向が見られる一方で、外出や体験そのものへの関心は引き続き高い状況にあります。こうした中、地域を訪れて体験を楽しむことができるお礼品に加え、食事券など身近に利用できる体験型お礼品も、新たな選択肢として広がりを見せています。

TOPIC1 体験型お礼品の掲載数は約4.3倍・寄付件数は約1.6倍に増加。利用の広がり続く

「さとふる」における「旅行券・宿泊券」および「体験・チケット」お礼品の掲載数は、年々増加しており、2026年4月27日時点では前年同日比で約1.4倍、過去4年間で約4.3倍に拡大しています。

さらに、2025年4月～8月のゴールデンウィークや夏休みなどのレジャーシーズンにおける寄付件数は前年同期比で約1.6倍に増加しており、体験型お礼品は供給だけでなく利用の面でも広がりを見せています。

こうした背景には、自治体によるお礼品の魅力訴求の強化があります。観光庁の調査では、日本人の国内旅行の宿泊者数の増加以上に宿泊旅行時の支出額が伸びており（※）、現地での体験やサービスへの関心の高まりが見られます。こうした変化を受け、自治体では、地域を訪れて楽しむことができる体験型お礼品の開発・拡充が進んでいます。

体験型お礼品は現地での利用を前提としているため、寄付をきっかけとした来訪機会の創出につながるほか、宿泊や飲食など地域内での消費を伴うケースも多く、地域との接点を生むお礼品としての役割も担っています。

今年のレジャーシーズンは、物価上昇や旅行費の高騰などを背景に費用を意識した選択が広がると見られており、体験型お礼品の活用がさらに進む可能性があります。

※出典：「旅行・観光消費動向調査 2025年年間値（速報）および2025年10-12月期（１次速報）」（観光庁）(https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_00074.html)

TOPIC2 2026年1月～4月「体験・チケット」関連人気お礼品ランキング

「さとふる」では、花火大会の観覧席やマリンレジャー、農業・漁業体験、アミューズメント施設利用など、地域ならではの体験を楽しめるお礼品が提供されています。

2026年1月～4月の寄付件数をもとにした「体験・チケット」関連お礼品ランキングの傾向を見ると、ゴルフ場利用券や飲食店のお食事券、商品券など、日常生活の延長で利用できるお礼品が上位に入る一方で、外出やレジャーのきっかけとなるお礼品も選ばれており、体験型お礼品が幅広いシーンで活用されていることがうかがえます。

「体験・チケット」関連お礼品 2026年1月～4月人気お礼品ランキングTOP3

1位

「回転寿司根室はなまる」お食事券 (東京店舗限定・特別予約席) H-79001(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3107046)

[北海道根室市] 寄付金額：25,000円

通常は予約を受け付けていない東京の回転寿司「根室はなまる」で利用できる特別予約席の食事券です。根室産の新鮮な海産物を使用した寿司や汁物などを楽しむことができます。

2位

吉見ゴルフ場 ご利用券 <3,000円分×1枚>(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3098205)

[埼玉県吉見町] 寄付金額：10,000円

吉見ゴルフ場で利用できるプレー割引券(3,000円分×1枚)です。吉見ゴルフ場は、東・中・西の3コース（全27ホール）に分かれており、それぞれ異なる戦略性を楽しめるのが特徴で、幅広いゴルファーに利用されています。

3位

王滝村ふるさと応援商品券3,000円分(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3072098)

[長野県王滝村] 寄付金額：10,000円

王滝村の飲食店や宿泊施設、アクティビティ体験などで利用できる商品券（3,000円分）です。地域を訪れて幅広い体験に使える点が特徴です。

3位

うなぎお食事券【5,000円分】(5,000円×1枚) 7営業日以内で発送!(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3041050)

[岐阜県関市] 寄付金額：17,000円

関市を代表するうなぎ専門店「うなぎの名代 辻屋」「しげ吉」「名代うなぎ 孫六」「角丸」の4店で利用できる5,000円分の食事券です。

※ 集計期間：2026年1月1日～4月30日。さとふるの「食事券」「温泉・サウナ・スパ利用券」「水族館」「動物園」「釣り」「ダイビング」「スキーチケット・リフト券」「ゴルフプレー券」「GDOふるさとゴルフプレークーポン」「その他のゴルフプレー券」「花火大会チケット」カテゴリお礼品への寄付件数より算出

※ お礼品情報は2026年5月7日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

■ふるさと納税で楽しむ、注目の体験型お礼品

地域ならではの体験として、中山道の宿場町の一部区間を歩く体験と宿泊がセットになったプログラムや、刀鍛冶の工房で包丁づくりや日本刀の鍛錬見学ができる体験など、特色あるお礼品も展開されています。地域の歴史や文化に触れられる点も特徴です。

特に夏休みなどの長期休暇に向けて、家族で参加できる体験や屋外レジャーへの関心が高まり、一部の人気体験では早期に予約が埋まる傾向も見られます。

街道浪漫めぐりチケット1枚|中山道木曽路を歩く体験型宿泊(1泊3食)|街道浪漫 おん宿蔦屋(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1702088)

[長野県] 寄付金額：144,000円

中山道木曽路の老舗旅館「街道浪漫 おん宿蔦屋」が提供する、ガイド付きウォーキングと宿泊、旬の食事、伝筆体験を組み合わせた体験型宿泊プランのお礼品です。木曽の四季を感じながら歩き、その土地ならではの食を味わい、旅の記憶を伝筆で綴るなど、五感で楽しむ特別な滞在を体験できます。

【刀匠四郎國光一門】工房で包丁づくり体験《2名様》(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1535224)

[福岡県大牟田市] 寄付金額：220,000円

刀鍛冶の技を体感しながら、オリジナルの包丁づくりができるお礼品です。刀匠の指導のもと、素材を熱して打ち延ばし、「焼き入れ」や研ぎ、銘切りまで行い、日本刀とほぼ同様の工程を体験できます。炉の熱や鋼を打つ音を感じながら、自分だけの一本を仕上げることができます。他にはない特別な体験として、ものづくりの魅力を味わえます。

日本で唯一大相撲本場所の土俵を製作する『株式会社わらむ』藁細工製作体験 1組2名様まで(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1583096)

[長野県飯島町] 寄付金額：160,000円

大相撲本場所の土俵を手がける「株式会社わらむ」のわら細工職人とともに、伝統的な技法で全国でも珍しい米俵づくりを体験できます。熟練の技に触れながら、日本の伝統文化とものづくりの魅力を体感できます。

【テントサウナ120分+サ飯】一里野高原ホテルろあんのサウナと地物丼を楽しむ日帰りプランペア利用券(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1347666)

[石川県白山市] 寄付金額：50,000円

森の中でテントサウナを貸切で楽しめる、サ飯（サウナ飯の略称）付きの日帰りプランのお礼品です。白山の自然に囲まれた環境で、セルフロウリュや天然水の水風呂、森林浴を楽しむ外気浴など、本格的なサウナ体験を満喫できます。

※ お礼品情報は2026年5月7日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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