【発売前にAmazonランキング1位獲得！】おやつは我慢しなくていい！あすけん初のスイーツレシピ本『あすけん公式　200kcal台スイーツ 大全』発売開始

株式会社asken

累計会員数1,300万人超・国内No.1*¹のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社asken（東京都新宿区、代表取締役社長 天辰次郎、以下「当社」）は、初のスイーツレシピ本『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』（発行：株式会社ワニブックス、以下「本書」）を、本日2026年5月15日（金）より、全国の書店・電子書店にて発売開始したことをお知らせいたします。

本書は予約開始直後から大変ご好評をいただき、Amazonランキング「デザート・スイーツ」カテゴリで1位を獲得（2026年4月1日時点）いたしました。

Amazon URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4847076524(https://www.amazon.co.jp/dp/4847076524)

■『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』概要

ダイエット中は「おやつは我慢しなければいけない」と思われがちですが、当社が行ったアンケート調査では、目標体重を達成したユーザーの約8割が「間食をしていた」と回答しています（※）。間食は無理に我慢するのではなく、「かしこく」取り入れることこそが、ダイエットを長続きさせる秘訣です。

『あすけん』では、1日の間食の目安として摂取エネルギーのうち「200kcal程度」をおすすめしています。本書ではその考え方をもとに、200kcal台またはそれ以下で作れる、体も心も満足できるスイーツレシピを厳選しました。特別な道具やオーブンなどは不要で、簡単に作れるものばかり。チーズケーキやブラウニーなど、人気スイーツを多数収録しています。

「甘いものが大好き」「1日の癒やしはスイーツ！」という方にも、ぜひおすすめしたい、おいしさとヘルシーさを研究し尽くした一冊です。



※2025年1月1日～2025年12月31日の期間で、自身が設定した目標体重を達成したユーザー713名を対象にしたアンケート（2026年2月実施）

■『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』掲載レシピ一部紹介！

本書には、200kcal台で楽しめるスイーツレシピを多数収録しています。本書より、掲載レシピの一部をご紹介します。

1. 炊飯器で簡単！たった149kcalで大満足の濃厚ブラウニー

1カットあたり149kcal、炊飯器で作れます。砂糖の代わりに栄養豊富なデーツを加えました。ラム酒が香るねっとり濃厚な味わいで、ヘルシースイーツとは思えないおいしさです。

POINT

・デーツはカリウム、マグネシウム、鉄など不足しがちなミネラルや食物繊維が豊富。甘みが強いので、砂糖の代わりに使えます 。

・豆腐やおからパウダーを使っていますが、濃厚でどっしりとした満足感があります 。

・冷やして食べるのがおすすめ。翌日にはラム酒がなじみ、さらにコク深い味わいに。

詳しいレシピ：https://more.asken.jp/article/24470/

2. 1つ121kcal！オーブン不要、炊飯器で作れる「濃厚ベイクドチーズケーキ」

1カットあたり121kcal、炊飯器で作れるのでとっても簡単。クリームチーズと水切りヨーグルトを組み合わせ、濃厚さをしっかり残した大満足のヘルシースイーツです。

POINT

・クリームチーズと水切りヨーグルトを組み合わせ、濃厚さはそのままにカロリーを抑えています。

・砂糖を使わずラカントを使うことでさらにカロリーダウン。

・ブルーベリーにはアントシアニンが含まれています。

詳しいレシピ：https://more.asken.jp/recipe/24386/

書籍概要

タイトル：『あすけん公式 200kcal台スイーツ大全』

著者 ：あすけん

監修 ：『あすけん』管理栄養士 道江 美貴子

定価 ：1,760円（税込）

発売日 ：2026年5月15日

発行 ：株式会社ワニブックス

■監修者：管理栄養士 道江美貴子コメント

ダイエットや健康づくりに励む中で、「おやつを食べること」を後ろめたく感じてしまう……そんな悩みを持つ方は少なくありません。しかし、過度な我慢は、かえってストレスを生み、健康的な習慣が途切れる原因にもなります。

そんなダイエッターの切実な悩みを解決したいという強い想いから、本書は誕生しました。

あすけんがこれまでお伝えしてきたのは、おやつを「敵」にするのではなく、栄養を補い心を整える「味方」にするという考え方です。本書には、管理栄養士の視点から素材の力を活かし、心まで満たされる、たくさんの工夫を詰め込みました。

本書が、「食べる楽しみ」を味方につけて、自分らしく心地よい健康的な毎日を送り続けるための、心強いパートナーになればこれほど嬉しいことはありません。

＜道江美貴子 プロフィール＞

AI食事管理アプリ『あすけん』管理栄養士。女子栄養大学（現：日本栄養大学）栄養学部卒業後、大手フードサービス企業に入社。100社以上の企業で健康アドバイザーを務めた後、2007年、新規事業の立ち上げメンバーとして株式会社askenに参画し、以後『あすけん』の企画・コンテンツ制作・開発に携わる。現在、株式会社asken取締役としてあすけん事業統括責任者を務める。イベント・講演会・メディアへの出演経験多数、著書も多数出版。

■AI食事管理アプリ『あすけん』

『あすけん』は、食事画像やバーコードを読み取るだけで、食べた食事のカロリーや栄養素が表示され、ご自身に合った目標摂取エネルギーや各種栄養素に対する過不足が一目でわかるAI食事管理アプリです。管理栄養士が監修した食事内容に対するフィードバックや食生活のアドバイスを提供し、これによりユーザーの皆さまがご自身の食事を振り返り、次の食事で何を食べればよいかがわかる「食事の選択力」を高めるためのサポートをいたします。

『あすけん』はテクノロジーの力ですべての人の「専属栄養士」となり、あらゆるライフステージにおける健康的な食生活の実現を目指します。

・ダウンロード数＆売上＆アクティブユーザー数国内No.1*¹

・累計会員数1300万人*²以上

・メニュー数は15万件以上

・カロリーと各種栄養素14項目*³の過不足をグラフ表示

・AIで自動表示されるアドバイスパターンは20万以上

・食事記録件数は100億件以上*⁴

＊1：日本国内App StoreとGoogle Playストア合算の「Nutrition & Diet」における、2022年~2025年のダウンロード数・収益・アクティブユーザー数（2026年1月、Sensor Tower調べ）

＊2： 2025年10月時点の累計会員数

＊3：あすけんダイエット基本コースの場合。食事アドバイスコースによって表示される種類は異なります。

＊4：2025年12月時点の累計食事記録件数

食事管理アプリ『あすけん』公式サイト：https://www.asken.jp

＜アプリ概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58653/table/239_1_b0c687f3ed6c5b54bd9be7de5bfad6b1.jpg?v=202605151051 ]

＜主な受賞歴＞

・「革新的な優れたサービス」への内閣総理大臣表彰制度、第3回日本サービス大賞「優秀賞」を受賞（2020年）

・『あすけん』内の食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」がBabyTech(R) Awards2022［妊活と妊娠部門］ 大賞を受賞（2022年）

・Google Play ベスト オブ 2022において、アプリ「ユーザー投票部門」大賞、「自己改善部門」大賞をダブル受賞（2022年）

・食事アドバイスコース「妊娠・授乳期に！あすママコース」が第4回日本子育て支援大賞を受賞（2023年）

■株式会社asken

当社は、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」ことをミッションに、以下の事業を展開しています。

＜個人向け＞

・AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営

・オンラインストア『あすけんSHOP』の企画・運営

＜法人向け＞

・『あすけん』内の広告企画・制作：商品・サービス等のプロモーションを目的とした各種広告・タイアップ施策の企画・制作・実施

・『あすけん』の法人向け提供：企業の従業員や自治体の住民の食生活改善、健康増進を目的とした団体利用、『あすけん』を活用したオンライン特定保健指導

設立：2007年10月1日

所在地：〒163-1442 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

コーポレートサイト： https://www.asken.inc

記載されている会社名、商品またはサービス名は、各社の商標、登録商標または商号です。

(C)asken Inc.