大日本印刷と神戸松蔭大学　IP（知的財産）事業の人材育成で連携協定を締結

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、2026年5月8日に、神戸松蔭大学と連携協定を締結し、マンガやアニメ等のIP（Intellectual Property：知的財産）領域におけるクリエイティブ創出からビジネス構築までを担う人材の育成を共同で推進します。

両者は、同大学のファッション・ハウジングデザイン学科「IPプロデュースコース」のカリキュラム設計や、大学独自のIPを活用した取り組みの推進などで協働を開始します。

【連携協定締結の背景】

経済産業省は、アニメやマンガ等のコンテンツ産業の海外売上高を2023年の5.8兆円から、2033年に約20兆円まで拡大することを掲げ、その推進に取り組んでいます。日本発コンテンツの輸出が拡大する一方で、アニメ・マンガ等では国内のコンテンツホルダーの収益の最大化や海外展開に向けたビジネス構築が課題となっています。IPを創出するクリエイティブの能力を有するだけでなく、情報発信や海外流通のノウハウ、国内コンテンツホルダーの利益確保のための仕組みづくり等、全体を俯瞰してビジネス開発し、推進できる人材の育成が必要です。この課題解決に向けて文化庁は、産学官連携による教育の強化や実践的な育成プログラム構築を支援しています。

【連携協定締結の狙い】

神戸松蔭大学は、大学独自の学びの一つとして、IPの創出からビジネス構築までを担う人材「IPジェネラリスト」の育成に取り組み、これらを一貫して学べる「IPプロデュースコース」*1を2026年4月に開講しました。

DNPは、IPの魅力・価値を最大化し、さまざまな体験へと変換するコンテンツビジネスを展開しています。ビジネスの現場では、IPの価値を最大化する創造性に加え、AIなどの最先端技術、IPの権利許諾、海外展開における各国の法律、国内外の流通、海賊版対策などの包括的な知見と対応力が必要です。DNPはこれらの技術や知見を有しており、その人材育成にも取り組んでいます。

こういった取り組みを推進する両者は今回、連携協定を締結し、産学連携による「IPジェネラリスト」の育成および新たなIPビジネス創出に取り組みます。

【本協定の概要】

１. IPプロデュース人材の育成を目的とした教育プログラムの企画・開発および実施

２. 講師派遣、特別講義、ワークショップ等を通じた実践的教育および人材交流

３. 学生・研究者の知見を活用した新たなコンテンツ企画およびIP開発

４. 出版・映像・展示・デジタルコンテンツ等を通じた知的資産の社会発信

５. デジタル技術を活用した新たなコンテンツ表現に関する共同研究・実証

６. 学生プロジェクト、インターンシップ等を通じた実践機会の創出

７. 産学連携による新規事業創出および産業振興

８. シンポジウム・イベント等を通じた知の発信

９. その他、本協定の目的達成のために必要な事項

【具体的な取り組みのイメージ】

○DNPのリソースを活用した大学のカリキュラムを開発

DNPのIP関連サービスを活用し、学生がIPビジネスを体験できる機会を提供します。IPビジネスの企画・制作～展示・発信までのビジネスフローを一体的に学べる多様なプログラムを共同開発します。学生の企画力や表現力を高めるとともに、IPビジネスに必要な知識を身に付ける実践的な教育を目指します。

・DNP独自のアニメ制作手法「ライトアニメ(R)」＊2の企画・制作工程を体験するプログラム

・IPを活用した企画展の開発・運営を学ぶプログラム

・メタバースや多様な視点で情報や作品を紹介できる「DNPコンテンツインタラクティブシステム みどころキューブ(R)」＊3など、IPの新しいコミュニケーション手段を学ぶプログラム

・多様な素材への印刷やフィルム等の加工・成形などのモノづくりを学ぶプログラム 等

○大学独自のIPを活用した商品開発や「IPジェネラリスト」育成の啓発を通じたブランディング

・大学が保有する独自のIPである「神戸松蔭タータン」等を活かした新しい商品・ビジネスの共同開発。

・「IPジェネラリスト」の必要性および大学独自の人材育成について広く発信。

・IPの活用を通じた多様な取り組みを通じた、大学のブランド向上。

【今後の展開】

両者は、双方の知見やノウハウを活かしたIP人材育成の取り組みを深化させて、産学連携による次世代教育、新規事業創出などの継続的な価値創出を目指していきます。

＊1 本コースは、独立行政法人日本芸術文化振興会による文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」の採択を受けて設立されました。

＊2 「ライトアニメ」について → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172546_4986.html

＊3 「みどころキューブ」について → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172726_4986.html

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