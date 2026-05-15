【上越・鈴木旅館】旅館がビジネス拠点に、宿泊・コワーキング・サテライトオフィスを備え5月30日オープン

株式会社イノベーションパートナーズ

株式会社イノベーションパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：本田晋一郎）は、新潟県上越市高田エリアで廃業していた旧旅館をリノベーションし、宿泊・コワーキング・サテライトオフィス機能を備えた複合型滞在拠点「鈴木旅館」として、2026年5月30日（土）に本格オープンいたします。

約120年にわたり旅館業を営んできた鈴木家の歴史を受け継ぎ、宿泊・コワーキング・サテライトオフィス・観光案内機能を複合的に実装。「街に出ることで完成する宿泊体験」をコンセプトに、地域と来訪者をつなぐ「まちのゲート」として、関係人口の創出・拡大に貢献してまいります。

■背景

株式会社イノベーションパートナーズは、全国各地で温泉旅館や歴史的建造物を「ビジネス拠点」として再生する事業を展開しています。佐賀県では、旅館施設内にインキュベーションセンター機能を備え、観光客の宿泊と起業家・ビジネスパーソンの中期滞在を両立する施設を実現。

この取り組みは静岡県にも展開され、県内初の温泉旅館ビジネス拠点化を推進しています。

2026年3月には静岡県と「二地域居住推進・地域資源活用等に係る連携協定」を締結し、観光地におけるビジネス人材の誘致と拠点化をさらに加速させています。

今回の上越市高田エリアでの「鈴木旅館」プロジェクトは、こうした全国展開の延長線上にあります。

約120年にわたり旅館業を営んできた鈴木家の歴史を受け継ぎ、現代の「働き方」「滞在のあり方」に対応した複合型滞在拠点として再生。地域資源と来訪者をつなぐ新たな拠点づくりを目指します。

■鈴木旅館とは

かつて旅人や行商人の定宿として親しまれた「旧鈴木旅館」を前身に持ち、創業120年以上の歴史を有する老舗旅館です。廃業から約10年を経て、このたびリノベーションを実施しました。

「街に出ることで完成する宿泊体験」をコンセプトに、宿泊に加え、コワーキング・サテライトオフィス・観光案内機能を備えた複合型滞在拠点として再生しました。

当旅館は、協業パートナーである大島グループが進める「浄興寺大門通りスクエア構想」の中核施設として、地域と来訪者をつなぎ、関係人口の創出・拡大に貢献してまいります。

■生まれ変わった館内空間

歴史ある建物の趣を残しながら、仕事と滞在がつながる拠点へと生まれ変わりました。1階・2階にコワーキングスペースとサテライトオフィスを備え、個室ブースや貸会議室もご用意しています。旅館スペースは1階にございます。

※1階・2階／ コワーキング、サテライトオフィス

1階2階2階へつながる階段の壁面に、鈴をモチーフにしたシンボルの額

※宿泊スペース

1名様向け客室（一例）2名様以上でご利用いただける客室も洗面台・シャワーは各2基

アメニティ完備で急な宿泊でも安心

■オープン記念イベントについて

「高田ヒストリーマルシェ2（TAKADA HISTORY MARCHE Vol.2）」

2025年9月、解体前の旧鈴木旅館を舞台に、事業構想とリノベーション計画のお披露目を兼ねたイベント「TAKADA HISTORY MARCHE（タカダヒストリーマルシェ）」を開催し、300名を超える来場者がお越しくださいました。

このたび、本格オープンを記念し、その第二弾となる「高田ヒストリーマルシェ2」を開催します。地域住民に向けた終日イベントとして、施設内覧やトークセッションを実施し、完成した鈴木旅館を“まちに開く”機会を創出します。

※開催概要

日時：2026年5月30日（土）12:00～16:00予定

会場：鈴木旅館（新潟県上越市仲町3-1-7）

※主な企画内容

・館内ツアー：建築家による館内案内ツアーを実施。イベント開催時間中に複数回開催予定。

・ポートレート撮影：プロのカメラマンによる撮影会を実施。歴史ある旅館空間を背景に記念撮影が可能です（1回500円）。

・トークセッション：「歴史的建造物の再生がもたらす“街への集客”と“新たなビジネス”の形」をテーマに、地域・建築・企業の視点から語ります。

・限定フード販売：地元店舗によるサンドセットや焼き団子、限定スイーツなど、本イベント限定メニューを販売。

・来場者特典・抽選会：先着200名様に、イラストレーター描き下ろしのオリジナルポストカードをプレゼント。また、イベント参加者を対象に、施設利用券などが当たる抽選会も実施予定です。

※トークセッションについて

テーマ：「歴史的建造物の再生がもたらす“街への集客”と“新たなビジネス”の形」

歴史的建造物の再生が、地域にどのような人の流れを生み、新たなビジネスや関係人口の創出につながるのか。建築・地域・企業、それぞれの視点から、その可能性を語ります。

登壇者：

・本田晋一郎氏（株式会社イノベーションパートナーズ 代表取締役）

・小原嘉元氏（和多屋別荘 代表）

・後藤寛勝氏（プロデューサー／MC）



新潟・上越エリアでサテライトオフィス立地を検討していた丸新電気工業は、「歴史的建造物という非日常空間」と「地域コミュニティへの接続性」を評価し、鈴木旅館の第1号入居企業となりました。

トークセッションでは、入居を決めた背景や、実際の運用から見えた変化、地方に新たな拠点を持つ意義について語ります。

■サテライトオフィス入居企業 募集について

本格オープンに合わせ、鈴木旅館内のサテライトオフィスおよびコワーキングスペースへの入居企業の募集を正式に開始します。

歴史的建造物と最新IT環境が共存する希少な就労環境に加え、浄興寺大門通りスクエア構想に参画する企業や地域団体とのネットワークにも接続可能です。

地方拠点の新設や二地域居住を検討する企業にとって、新たな選択肢を提供します。

詳細・お問い合わせは、鈴木旅館公式サイトより受け付けています。

公式サイト：https://suzuki-inn.com/

■今後の展望

リニューアルした鈴木旅館は、宿泊に加えてコワーキングスペースや観光案内機能を備え、地域の食や文化を楽しむ拠点としての役割も担う複合型滞在施設として再生しました。

今後は、地域と来訪者をつなぐ「まちのゲート」として、観光だけでなく、働く・滞在する・地域と関わる新たな人の流れを生み出し、関係人口の創出・拡大に貢献してまいります。

株式会社イノベーションパートナーズ

全ての「コト・モノ・ヒト」にイノベーションを。



イノベーションパートナーズは、地域資源の価値再発見と関係人口の創出・拡大を軸に、地域創生に特化した事業を展開するプロジェクト・パートナー企業です。宿泊施設や公共空間などの既存資産に、教育・企業・文化・雇用などの新しい機能を実装することで、持続可能な地域のあり方をプロデュースしています。

実装型の支援体制が高く評価され、2023年度には、地方創生テレワークアワード「地方創生大臣賞」を受賞いたしました。



設立：2018年12月

代表取締役：本田 晋一郎

所在地： 東京都港区南麻布1-6-30

公式サイト：https://innovation-partners.jp/