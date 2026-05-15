近代日本画の巨匠・横山大観の希少な大作が公開オークションに登場。

株式会社東西ニューアート

2026年6月13日（土）、株式会社東西ニューアートは東京・銀座にて公開オークションを開催いたします。

本オークションでは、希少性と魅力を兼ね備えた作品を厳選してご紹介しております。

市場流通の限られる横山大観作品を中心に、時代やジャンルを横断しながら、選び抜かれた多彩な作品を取り揃えました。コレクターの方々はもちろん、幅広い層の皆さまに、美術品との新たな出会いとその魅力をご紹介する機会となります。

大観による大型作品《霊峰不二》をはじめ、近代日本画、西洋装飾美術、東洋美術、モダン・コンテンポラリーアートなど約200点を出品いたします。

銀座の会場では、オークションに先立ち下見会も開催いたします。作品を間近でご覧いただきながら、それぞれの作品が持つ魅力や存在感をご体感ください。

東西ニューアート

2026年6月 東京公開オークション

開催日：2026年6月13日（土）

時間：11時開場／12時開始

オークション会場：

東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル(https://maps.app.goo.gl/y7J7bJ39cN1L6JvT8) 2F

下見会：

2026年6月10日（水）～6月12日（金）11:00-18:00

※最終日12日（金）は15:00まで

下見会会場：東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル(https://maps.app.goo.gl/y7J7bJ39cN1L6JvT8) B1F・1F・2F

横山大観《霊峰不二》絹本、彩色 昭和16年 95.0×143.0cm

本作《霊峰不二》は、近代日本画壇を代表する巨匠 横山大観 が1941年（昭和16年）に制作した富士図の大作でございます。横幅143.0cm（80号サイズ）に及ぶ堂々たる画面は、同作家が生涯にわたり描き続けた富士作品の中でも最大級の作品でございます。主要な画集を通観いたしましても、本作を上回るサイズの作品は屏風絵等に限られており、本作が大観作品群の中でも際立った存在感を有する大作であることがうかがえます。

また、この規模の富士図がオークションに出品されるのは初めてのことであり、国内マーケット全体を見渡しましても極めて稀少な機会であるといえます。

本オークションでは、横山大観作品のほかにも、多彩なジャンルから選りすぐりの作品を出品予定です。

ベルナール・ビュッフェ《ビル・アケム橋》 油彩、キャンバス 1989 114.0×146.0cmオノサト・トシノブ《集合の円 ‘86》油彩、キャンバス 1986 130.3×194.0 cm

さらに、西洋、東洋美術を含む幅広いラインナップにより、多様なコレクター層に向けた内容となっております。

ラリック 香水瓶 「カシス」ガレ ケマンソウ文花瓶ガレ ペルシャン騎士文香水瓶並河靖之 七宝蝶文蓋付瓶並河靖之 七宝花蝶文蓋付瓶

【オークション参加方法】

https://tozai-newart.com/how-to-buy/

＊参加申し込み、事前入札はオークション前日(12日18時)までにお済ませください。

＊参加登録費無料

：会場参加（当日会場にてお客様ご自身でご参加いただきます）

：電話入札（スタッフが当日、お客様と電話をつなぎ参加します）

：書面入札（入札金額を事前にご提出いただきます）

：オンライン入札（当日、オンラインシステムにお客様ご自身がログインし入札にご参加いただきます。）

株式会社東西ニューアート

〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル 3F

TEL：03-5579-5890

FAX：03-5579-5891

MAIL：info@tozai-newart.co.jp

HP：http://www.tozai-newart.com