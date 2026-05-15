株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下、「当社」)は、2026年5月22日(金)より、GiGOグループのお店限定景品「ぶいすぽっ！スケールフィギュア-Play with paint-vol.9」が順次登場いたします。

【GiGOグループのお店限定景品】

登場予定日：2026年5月22日(金)順次登場予定 商品名：ぶいすぽっ！スケールフィギュア-Play with paint-vol.9 メンバー：小森めと、夢野あかり(全2種) 登場店舗：全国のGiGOグループのお店(一部店舗を除く) 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-05-vspo-01/

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

【ぶいすぽっ！とは】

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

【著作権表記】

©ぶいすぽ ©GENDA GiGO Entertainment

【各種公式サイト・Xアカウント】

■ぶいすぽっ！公式HP https://vspo.jp/ ■ぶいすぽっ！公式X https://x.com/Vspo77 ※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。