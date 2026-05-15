J.LEAGUE×FREAK′S STORE第2弾が、いよいよ本日5/15(金)発売！声を枯らし、想いを重ね、スタンドからクラブと闘う“12人目”へ。全20クラブの誇りが街でも楽しめるコレクションに！

株式会社デイトナ・インターナショナルJ.LEAGUE×FREAK'S STORE Matchday 2

「J.LEAGUE」×「FREAK'S STORE」による最新コレクションが、本日5/15(金)12:00より販売スタート！

ピッチに立たなくても、クラブへの想いを胸に、スタンドからともに闘い続けるサポーターたちへ。

“12人目のメンバー”である彼らに向けた、新たなウェア＆グッズがラインナップ。

Jリーグオフィシャルロゴに加え、2026年J1リーグ所属全20クラブの象徴的なエンブレムをデザインに落とし込み、Tシャツやショートパンツなどのアパレルから、バックパック、キャップ、タオルマフラー、リボンマグネットまで幅広く展開。

スタジアムでの高揚感はそのままに、日常のスタイルにも自然と馴染むデザインへ。クラブへの誇りを、観戦の日だけでなく、日々のライフスタイルの中でも感じられるコレクションに仕上げました。

スタンドから響く歓声もまた、クラブを支える大きな力。

“Not on the pitch, but we fight from the stands, united as the 12th member.”

サポーターの想いをかたちにした、「J.LEAGUE」×「FREAK'S STORE」ならではのコレクションを、ぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1073005

アイテムラインナップ

各クラブチームの着用画像はこちらから！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1073005

販売日と各クラブ展開店舗

★5月15日（金）12:00～

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」にて発売開始。

リンク掲載

★5月16日（土）～

以下記載のFREAK'S STORE店舗

※全店舗抽選販売を実施いたします。

※抽選時間、場所の詳細は各店舗のインスタグラムにてご確認ください。

※キャップはオンラインストアでの予約販売のみとなります。

■全クラブラインナップ

DaytonaPark（オンラインストア）

FREAK'S STORE渋谷

FREAK'S STORE京都



■各クラブ展開店舗

【鹿島アントラーズ】

"The Camp" FREAKS STORE

【水戸ホーリーホック】

"The Camp" FREAKS STORE

【浦和レッズ】

FREAK'S STOREららぽーと富士見

FREAK'S STOREルミネ大宮

【ジェフユナイテッド千葉】

FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY

【柏レイソル】

FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY

【FC東京】

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

FREAK'S STOREルミネ立川

【東京ヴェルディ】

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

FREAK'S STOREルミネ立川

【FC町田ゼルビア】

FREAK'S STORE町田モディ

【川崎フロンターレ】

FREAK'S STOREラゾーナ川崎プラザ

【横浜F・マリノス】

FREAK'S STOREららぽーと横浜

FREAK'S STOREルミネ横浜

【清水エスパルス】

FREAK'S STORE静岡

【名古屋グランパス】

FREAK'S STOREららぽーと愛知東郷

【京都サンガF.C.】

FREAK'S STORE京都

【ガンバ大阪】

FREAK'S STOREららぽーとEXPOCITY

【セレッソ大阪】

FREAK'S STORE天王寺ミオ

【ヴィッセル神戸】

FREAK'S STORE阪急西宮ガーデンズ

【ファジアーノ岡山】

FREAK'S STORE岡山

【サンフレッチェ広島】

FREAK'S STORE広島パルコ

【アビスパ福岡】

FREAK'S STOREアミュプラザ博多

【V・ファーレン長崎】

FREAK'S STOREみらい長崎ココウォーク

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/