TVアニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』第2弾キービジュアル解禁！マチ★アソビ vol.30にて原作・柳内たくみ登壇のステージ実施決定！

株式会社アルファポリス

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）のシリーズ累計770万部（漫画、電子含む）突破の大ヒット小説『ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』。 そのTVアニメーションの第2弾キービジュアルが公開されました。また、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される「マチ★アソビ vol.30」にブース出展、原作・柳内たくみがステージに登壇することが決定しました。

◆ 第2弾 キービジュアル公開

公開された第2弾となるキービジュアルでは、海上自衛隊員の徳島 甫（とくしま はじめ）とその上官の江田島、そして彼らが出会う、プリメーラ、シュラ、オデット、オー・ド・ヴィのメインキャラクターが集結。背景には、緻密に表現されたガレー船「オデット号」が描かれ、波立つ海原、そして不穏な空気と緊張感が、これから幕を開ける壮大な物語を予感させます。

◆ マチ★アソビvol. 30に「GATE2」出展！

2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される『マチ★アソビvol. 30』に「GATE2」が参加することが決定いたしました。

ブースでは、この度解禁されたキービジュアル第2弾公開を使用したポストカードの配布が決定！ また、本作初となる公式グッズ「メタルタグキーホルダー」を販売予定。さらに、公式YouTubeほかSNSにて累計200万回再生を超えた話題のPV第１弾の放映や、原作コミカライズの第1話が収録された試し読み小冊子の配布も予定されています。ぜひ、ブースへお立ち寄りください。

イベント概要

■イベント名：マチ★アソビ vol.30

■開催日程：2026年5月16日（土）～2026年5月17日（日）

■開催場所：徳島県徳島市

■「GATE2」ブース場所：新町橋東公園 株式会社ジェンコ パラソルブース

◆「GATE2」スペシャルトークステージが決定！

「マチ★アソビ vol.30」にて、『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』スペシャルトークステージが決定いたしました。原作・柳内たくみ、「GATE2」企画プロデューサーの中尾幸彦が登壇、MCとして吉田尚記が出演予定です。原作紹介やPV上映に加え、本作の世界観やキャラクターの魅力、制作にまつわるトークをお届けいたします。さらに、第2弾キービジュアルについてもご紹介予定！ ぜひ会場にてお楽しみください。

「GATE2」スペシャルトークステージ

■日時：2026年5月16日（土）10:00～

■会場：新町橋東公園ステージ

■出演：柳内たくみ（原作者）、中尾幸彦（企画プロデューサー）、吉田尚記（MC）

※実施内容・出演者は予告なく変更となる場合がございます。

◆作品概要

【『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』あらすじ】

陸上自衛隊伊丹耀司二等陸尉（現一等陸尉）の活躍により、一度閉ざされた『門（ゲート）』は無事、再開通を果たした。国際社会における『門』独占の優位性を保持したい日本政府は、自衛隊を動員して特地住民との更なる穏当な関係性を築くべく引き続き政治や地勢の調査に注力する。海上自衛隊の江田島五郎一等海佐、そして彼の部下であり元凄腕料理人の徳島甫二等海曹の二人も、そんな調査任務を帯びて特地の各国を回っていた。

しかしある時、二人に対して特地碧海に列なる諸島で拉致された米国籍ジャーナリストの奪還に関する特命が令される。さっそく二人は海上自衛隊おやしお型潜水艦『きたしお』に乗り込み、異世界の海に船出したものの、碧海周辺は列島諸国と海賊とが群雄割拠する混乱の渦中にあった――

大ヒット異世界×自衛隊ファンタジー、待望の新章がついに開幕！

【スタッフ】

原作：柳内たくみ（アルファポリス刊）

原作イラスト：Daisuke Izuka（単行本）／黒獅子（文庫）

漫画：竿尾悟

監督： 高橋 亨

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：藤田しげる

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作：スタジオM2

製作： GATE2 製作委員会

プロデュース協力：ジェンコ

以降、続報はアニメ公式サイトおよびX（旧Twitter）などで順次お知らせしてまいります。

ご期待ください。

【原作】

ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり

(C)「ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」柳内たくみ / アルファポリス

【アニメ権利表記】

(C)柳内たくみ・アルファポリス／GATE2製作委員会

【アニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』公式サイト】

gate2.co

【『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』アニメ公式X（旧Twitter）】

https://x.com/gate_anime

◆原作コミカライズ大好評連載中！

漫画「ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり」

原作：柳内たくみ 漫画：竿尾悟

URL：https://www.alphapolis.co.jp/manga/official/785000757

◆原作小説大好評発売中！

小説『ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』は単行本、文庫本にて大好評発売中です。TVアニメとともに、原作小説にも是非ご注目ください。

書籍の情報は、下記の通りです。

【小説単行本全5巻好評発売中】

【タイトル】ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり １～５

【著者】柳内たくみ

【ストーリー】調査任務を帯びて特地各国を回っていた海上自衛隊の江田島五郎一佐と凄腕料理人の徳島甫二曹に対し、特地で拉致された米国籍ジャーナリストの奪還に関わる特命が令される。二人はおやしお型潜水艦に乗り込み異世界の海に船出するが、碧海周辺は列島諸国と海賊とが群雄割拠する混乱の渦中にあった――

【各定価】1,870円（10％税込）

【小説文庫本各巻〈上・下〉好評発売中！】

【タイトル】ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり 1～5 （各上・下巻）

【著者】柳内たくみ

【各定価】660円（10％税込）

【『ゲートSEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』原作公式サイト】

https://www.gate2-alphapolis.com/

■株式会社アルファポリスについて

2000年設立、資本金8億6382万4400円（2026年3月現在）。

株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる 永遠の夏休み」「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/)