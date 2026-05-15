発注者の意思決定を支える「やさしいBIM(R)」を一冊に、日建設計コンストラクション・マネジメント「やさしいBIM(R)ハンドブック」を無料公開

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社（本社：東京都文京区、社長：清藤幹雄、以下 日建設計コンストラクション・マネジメント）は、BIMを発注者の検討・意思決定など、建物の運用を支える考え方として位置づける「やさしいBIM(R)」を体系化した「やさしいBIM(R)ハンドブック」を、2026年2月27日に発行しました。日建設計コンストラクション・マネジメントのホームページにて、デジタルブックおよびPDFを無料で公開しています。（https://www.nikken-cm.com/about/document/）

「やさしいBIM(R)ハンドブック」表紙イメージ

「やさしいBIM(R)ハンドブック」は、発注者が建設プロジェクトでBIMを活用し、DXを推進していくための考え方や実践方法を整理した資料です。BIMの基礎的な考え方に加え、実際のプロジェクトでの活用イメージを具体的な事例とともに解説している点が特徴です。建設プロジェクトの進め方に課題を感じている方や、BIMを導入したものの十分に活用できていない発注者にとって、検討の手順を整理する指針となる内容となっています。今後、活用事例等の新たなコンテンツを適宜追加・更新していく予定です。

「やさしいBIM(R)」は、BIMを発注者の意思決定に役立てることを目的に、必要な情報を適切に整理し、無理なく活用できる形に整えるツールです。従来のBIM活用では、高精度なモデルを構築しても、発注者が活用する段階になると、専門性が高くなりすぎることがありました。その結果、発注者にとって理解しにくく、意思決定に活かしきれないという課題が生じていました。これに対し「やさしいBIM(R)」では、「何のために使うのか」という目的を起点に、必要な情報だけを選び、過不足のない形で活用することを重視します。すべてを詳細にモデル化するのではなく、意思決定に必要な情報を整理・可視化し、発注者が判断しやすい形に整えることが特徴です。例えば、コストや工期の検討、運用を見据えた設備情報の選定など、各フェーズにおいて必要な情報を適切に抽出して関係者と共有することで、合意形成をより円滑に進められます。「やさしいBIM(R)」は、BIMを専門技術として扱うこと自体を目的化せず、発注者の意思決定を支える実践的なツールとして位置づけ、プロジェクト全体の価値向上に貢献します。

「やさしいBIM(R)ハンドブック-事業者によるDX推進のためのBIM活用事例-」の概要

□ページ数：33ページ

□発行日：2026年2月27日

□価格：無料

□体裁：日建設計コンストラクション・マネジメントホームページ上でデジタルブックとPDFを公開

・デジタルブック：https://www.nikken-cm.com/dbook/yasashii-bim/#page=1

・PDF：https://www.nikken-cm.com/wp/wp-content/uploads/about/document/NCM_yasashii-bim_Pamphlet.pdf

□目次：

1. 建築情報のデジタル化の重要性

2. 建設業界におけるBIMの利用のリアル -BIMを本質的に活用するために-

3. BIMとは

やさしいBIM(R)とは

やさしいBIM(R)の構成

4. やさしいBIM(R)活用事例

4.1. やさしいBIM(R)-FM

4.2. やさしいBIM(R)-概算

4.3. やさしいBIM(R)-WLC(Whole Life Carbon)

4.4. BIM活用コンサルティング

4.5. BIMモデル作成

4.6. DXを実行するためのコンサルティング

5. おわりに

※「やさしいBIM(R)ハンドブック」は、BIMの基礎から発注者の活用方法、具体的な事例まで体系的に理解できます。

BIMを導入したものの活用しきれていない方や、これから導入を検討されている方にとって、本ハンドブックは実務に直結する内容となっています。

【日建設計コンストラクション・マネジメントについて】

日建設計コンストラクション・マネジメントは、マネジメント・コンサルティングのプロフェッショナルとして、建築プロジェクトをはじめとする、あらゆる事業課題と、その先にある社会課題の解決を支援し、人と地球の豊かな未来の実現に貢献します。

□社名：日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

□所在地：東京都文京区後楽1-4-27

□URL： https://www.nikken-cm.com/