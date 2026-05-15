「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」にJAFブースを出展

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」が開催される2026年5月28日（木）～31日（日）の4日間、豊田スタジアム（愛知県豊田市）にPRブースを出展し、来場者がモータースポーツの魅力を体験できる各種コンテンツを展開します。

「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」とは

「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」は、FIA世界ラリー選手権（WRC）の2026年シーズン第7戦として日本で唯一開催される世界最高峰のラリー大会です。

ラリーとは公道を舞台におこなわれるモータースポーツで、国内外のトップドライバーが競い合います。愛知県・岐阜県を中心とした開催は、今年で5年連続となり、国内外から多くのファンが来場します。

昨年度のJAFブースの様子JAFブースでモータースポーツの楽しさを体験しよう！

JAFブースは、本大会のサービスパーク（車両整備会場）である豊田スタジアムに出展し、ドライビングシミュレーターやジュニアライセンスの発行などを実施します。

JAFは日本の四輪モータースポーツ統括団体として、モータースポーツの振興、競技人口の増加を目指し、世代を問わず多くの方にモータースポーツの楽しさや魅力を伝えていきます。

JAFブース出展概要

ドライビングシミュレーター

【日 時】2026年5月28日（木）～31日（日）

【場 所】豊田スタジアム（愛知県豊田市千石町7丁目2番地）

【内 容】※内容は変更となる場合があります

■ドライビングシミュレーター体験

シミュレーターでラリーカーの運転を体験いただけます。

■ジュニアライセンスの発行

クイズに答えて競技ライセンスそっくりな写真入りのジュニアライセンスカードを発行します。子どもたちに人気のコンテンツです。

■JAF会員限定アンケート

回答いただいた方にノベルティを進呈します。

■SNS投稿キャンペーン

指定のハッシュタグを付けてSNS投稿いただいた方にノベルティを進呈します。

ブース出展 詳細はこちら :https://jaf.link/wrc-event