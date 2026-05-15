『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『龍が如く 維新！ 極』『ソニックスーパースターズ』本日より、PC(Steam)版の価格改定を実施！

株式会社セガ

株式会社セガは、PC(Steam)用ソフト『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『龍が如く 維新！ 極』『ソニックスーパースターズ』について、本日5月15日（金）より販売価格改定を実施し、いずれもお求めやすい新価格でご購入いただけるようになりました。

『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』PC(Steam)版

商品名／変更前（税込）／変更後（税込）

LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶／5,980円／4,990円

『龍が如く 維新！ 極』PC(Steam)版

商品名／変更前（税込）／変更後（税込）

龍が如く 維新！ 極／7,689円／4,990円

龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス／8,789円／5,990円

『ソニックスーパースターズ』PC(Steam)版

商品名／変更前（税込）／変更後（税込）

ソニックスーパースターズ／6,589円／4,990円

ソニックスーパースターズ:デジタルデラックス／7,689円／5,990円

※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。

※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。

【商品概要】

商品名：LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶

対応機種：

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC(Steam)

※Xbox Series X|S / Xbox One / PC(Steam) はデジタル版、デジタルデラックスエディションの販売のみ。

発売日：発売中（2021年9月24日（金）発売）

ジャンル：リーガルサスペンスアクション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

公式サイト：https://judgment.sega.com/index.html

商品名：龍が如く 維新！ 極

対応機種：

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)

※Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)はデジタル版のスタンダードエディション・デジタルデラックスエディションの販売のみ。

発売日：発売中（2023年2月22日（水）発売）

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/Ishin_kiwami/

商品名：ソニックスーパースターズ

対応機種：

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)/ Xbox Series X|S / Xbox One / PC(Steam / Epic Games Store)

※Xbox Series X|S / Xbox One / PC(Steam / Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ。

発売日：発売中（2023年10月17日（火）発売）

ジャンル：ハイスピードアクション

プレイ人数：オフライン1～4人、オンライン1～8人

発売・販売：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

CERO表記：A区分（全年齢対象）

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicSuperStars/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。