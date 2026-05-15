コードレス式ブレーカーハンマーの世界市場2026年、グローバル市場規模（高負荷型、標準型）・分析レポートを発表
2026年5月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式ブレーカーハンマーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式ブレーカーハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス式ブレーカーハンマー市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1340百万ドルと評価されており、2031年には2140百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は7.0％であり、建設およびインフラ整備の拡大を背景に比較的高い成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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コードレス式ブレーカーハンマーは、バッテリー駆動型の高負荷用電動工具であり、解体や破砕作業に使用されます。従来の有線モデルとは異なり、電源ケーブルを必要としないため、作業現場での機動性と柔軟性に優れています。
主にコンクリート、アスファルト、石材の破砕に使用され、高性能なリチウムイオン電池により高い衝撃エネルギーと持続的な作業能力を実現しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは高負荷型と標準型に分類され、それぞれ用途や作業規模に応じて選択されます。
用途別では建設業、鉱業、その他の分野に分かれており、特に建設分野が主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Bosch Power Tools、Makita Corporation、DeWALT (Stanley Black & Decker)、Hilti Corporation、Milwaukee Tool、Metabo HPT (formerly Hitachi Power Tools)、Festool GmbH、RYOBI Tools、Kobalt Tools、Einhell Germany AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにRidgid (Emerson Electric)、Husqvarna Group、Flex Power Tools、Panasonic Power Tools、WORX (Positec Group)なども市場において重要な役割を担っています。各企業は製品の性能向上やバッテリー技術の革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米および欧州では建設需要の安定により市場が拡大しており、アジア太平洋地域では都市化とインフラ開発の進展に伴い需要が急増しています。特に中国、日本、韓国などが主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、建設需要の増加、インフラ整備の拡大、作業効率向上へのニーズが挙げられます。一方で、バッテリーコストや耐久性の課題が市場拡大の制約要因となっています。
また、高性能電池の開発や軽量化設計により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コードレス式ブレーカーハンマーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コードレス式ブレーカーハンマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、コードレス式ブレーカーハンマー市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は1340百万ドルと評価されており、2031年には2140百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は7.0％であり、建設およびインフラ整備の拡大を背景に比較的高い成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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コードレス式ブレーカーハンマーは、バッテリー駆動型の高負荷用電動工具であり、解体や破砕作業に使用されます。従来の有線モデルとは異なり、電源ケーブルを必要としないため、作業現場での機動性と柔軟性に優れています。
主にコンクリート、アスファルト、石材の破砕に使用され、高性能なリチウムイオン電池により高い衝撃エネルギーと持続的な作業能力を実現しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは高負荷型と標準型に分類され、それぞれ用途や作業規模に応じて選択されます。
用途別では建設業、鉱業、その他の分野に分かれており、特に建設分野が主要な需要源となっています。
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競争環境においては、Bosch Power Tools、Makita Corporation、DeWALT (Stanley Black & Decker)、Hilti Corporation、Milwaukee Tool、Metabo HPT (formerly Hitachi Power Tools)、Festool GmbH、RYOBI Tools、Kobalt Tools、Einhell Germany AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにRidgid (Emerson Electric)、Husqvarna Group、Flex Power Tools、Panasonic Power Tools、WORX (Positec Group)なども市場において重要な役割を担っています。各企業は製品の性能向上やバッテリー技術の革新を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米および欧州では建設需要の安定により市場が拡大しており、アジア太平洋地域では都市化とインフラ開発の進展に伴い需要が急増しています。特に中国、日本、韓国などが主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、建設需要の増加、インフラ整備の拡大、作業効率向上へのニーズが挙げられます。一方で、バッテリーコストや耐久性の課題が市場拡大の制約要因となっています。
また、高性能電池の開発や軽量化設計により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。