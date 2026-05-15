【設備保全DX】人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに次世代設備保全クラウド「M2X」ブースを出展

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部 晋太郎）は、2026年5月27日（水）～29日（金）にパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に、現場にとけ込む設備保全クラウド「M2X」の説明ブースを出展いたします。

また、初日の5月27日（水）には、「その故障、防げました。設備保全DXで実現する『突発停止ゼロ』への最短ルート」をテーマに当社代表の岡部がセミナー登壇を行います。

自動車・自動車部品メーカーの製造現場では、設備トラブルによる生産ラインの停止が品質・納期・コストに直結する一方、点検記録や故障対応の管理が紙・Excelに依存し、ベテラン担当者の属人的なノウハウに頼らざるを得ない現場が今なお多く見られます。

「記録作業に追われ、本来の保全業務に時間を割けない」「担当者が変わると引き継ぎができない」といった声を多くいただいてきました。

M2Xは、そうした課題を抱える製造現場に寄り添い、点検記録・故障対応・部品管理を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。

ブースでは担当者が来場者の現場課題をお伺いしながら、機能デモや導入事例をご紹介いたします。設備保全のペーパーレス化・DX推進・稼働率向上にお取り組みの方は、ぜひお気軽にブースへお越しください。

【展示会概要】

展示会名：人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA

会期：2026年5月27日（水）～29日（金） 10:00～17:00

会場：パシフィコ横浜

小間番号：ノース会場 87

入場料：無料（事前来場登録制）

展示会サイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/

※オンライン展示会（ONLINE STAGE 1）：2026年5月19日（火）～6月9日（火）

【セミナー登壇】

タイトル：その故障、防げました。設備保全DXで実現する『突発停止ゼロ』への最短ルート

日程：5月27日（水）14:30~14:50

会場：モビリティDXイノベーションステージ パシフィコ横浜 ノース1F

参加方法：事前予約不要です。直接会場へお越しください。

【現場にとけ込む設備保全DXクラウド「M2X」】

M2Xは、製造現場の設備保全業務を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。

日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社タチエス、パイオニア株式会社、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、小林製薬株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社 ほか多数

【M2Xについて】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト： https://m2xsoftware.com