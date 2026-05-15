一般社団法人データサイエンティスト協会 スキル定義委員 杉山聡氏（AIcia Solid）、エッジテクノロジー株式会社の技術顧問に就任

エッジテクノロジー株式会社

エッジテクノロジー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田雄太）は、一般社団法人データサイエンティスト協会 スキル定義委員であり、データサイエンスVTuber「アイシア＝ソリッド」としても知られる杉山聡氏が弊社の技術顧問に就任したことをお知らせします。

杉山氏は、一般社団法人データサイエンティスト協会において「スキルチェックリスト」の更新や「データサイエンティスト検定」の設計・監修に携わるなど、日本におけるデータサイエンティストの定義と育成に深く寄与している、教育・人材定義の専門家です。

東京大学大学院にて博士（数理科学）を取得した高度な専門性を背景に、VTuber「アイシア＝ソリッド」として200本以上の講義動画を配信。さらに著書『妥協しないデータ分析のための 微積分+線形代数入門』等を通じ、抽象的な数理概念を実務へ橋渡しする活動を精力的に展開されています。また、実務面においても株式会社アトラエにてデータサイエンスチームの創設を担い、特許取得や最先端アルゴリズムの実装において卓越した知見を有しています。

弊社は、独自のAI人材データベースを基盤としたソリューション提供と、AI人材育成事業を主軸としております。業界標準のスキル定義を担い、かつ教育・実務の両面で確かな実績を持つ杉山氏を技術顧問に迎えることで、弊社のAI教育コンテンツの拡充およびアルゴリズム開発の精度向上をより強固なものにしてまいります。

エッジテクノロジーは、杉山氏の知見を最大限に活用し、日本全体のデータ活用能力の向上と、テクノロジーによる社会課題の解決を加速させてまいります。

■ 杉山 聡（すぎやま・さとし）氏 / AIcia Solid

・一般社団法人データサイエンティスト協会 スキル定義委員（データサイエンティストのスキル定義および検定プログラムの策定に従事）

・データサイエンスVTuber「アイシア＝ソリッド」（YouTubeチャンネルにてAI・統計学・数学の高度な講義動画を200本以上配信）

・大阪大学 D3センター 招へい研究員

・慶應義塾大学 総合政策学部 島津明人研究室 上席所員（SFC上席所員）

・株式会社アトラエ シニアデータサイエンティスト

・第35回世界コンピュータ将棋選手権 優勝・独創賞特別賞（水匠チーム）

・東京大学大学院数理科学研究科 博士課程修了。博士（数理科学）

著書：

『妥協しないデータ分析のための 微積分+線形代数入門』（2024年、ソシム）

『本質を捉えたデータ分析のための分析モデル入門』（2022年、ソシム）

■ エッジテクノロジー株式会社について

エッジテクノロジー株式会社は、人工知能開発・ディープラーニング実装・解析支援および高度専門人材の支援を通じて様々な社会の課題を解決し、AIやIoTによって、人々や企業がよりシームレスにつながった、より便利で豊かな社会を実現していきます。

[会社概要]

会社名：エッジテクノロジー株式会社（英字表記：EDGE Technology Inc.）

所在地：東京都千代田区神田美倉町7番１ Daiwa神田美倉町ビル 4F

代表取締役：島田 雄太

設立：2014年5月12日

URL： [https://www.edge-tech.co.jp/](https://www.edge-tech.co.jp/)

[事業内容]

- AIアルゴリズム事業- AIソリューションサービスの提供- AI教育サービスの提供- AIプロダクトの開発/販売