和田咲良が＜狼男＞で描く「関係性の均衡」。実像と虚像が交錯する個展「□□」、六本木・アートかビーフンか白厨にて6月19日より開催

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある台湾料理店併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年6月19日(金)～2026年7月18日(土)の会期で、「□□」を開催します。

本展では、人間と動物の中間的な存在としての「狼男」を主なモチーフに、大型キャンバス作品から立体、刺繍、そして初挑戦となる木版画まで、多様な素材を用いた新作を展覧します。



・本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2026年6月19日(金) 17:00から販売受付をいたします。事前にプライスリストをご希望の方はお問い合わせ(https://share-na2.hsforms.com/21lfw-PlDTOSAUrLvE46ORAs7dn4?__hstc=206197324.c10774428d939d670d7f49e3c92ee7c1.1757557543947.1777335677161.1777503625415.143&__hssc=206197324.1.1777503625415&__hsfp=865c089a344567b18fa5b00d626096f1)ください。

・6月20日(土) 18:00～21:00にレセプションを開催いたします。ご参加には無料チケットの事前登録が必要となります。こちら(https://artsticker.app/events/134609)からご登録をお願いいたします。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/134543

展覧会概要

アートかビーフンか白厨では、6月19日から7月18日まで和田咲良による個展「◻︎◻︎」を開催いたします。

和田は鑑賞者が「絵画を一方的に見ることへの違和感」を出発点として、幅広い素材と技法を駆使した制作活動を行っています。明るくポップでありながら、ほんの少しのおかしみや怖さも兼ね備えた作風で、実社会のコミュニケーションにおけるパワーバランスの不均衡にも目を向けます。また絵画だけでなく立体、版画、インスタレーション、パフォーマンスなどの形式によって自らの表現領域をも柔軟に横断しつつ、人間と動物、作品と鑑賞者、虚像と実像、レコードの表と裏などといった、一見して相反する要素同士のインタラクティブなあり方を希求しています。

本展では人間と動物の中間的な存在としての狼男を主なモチーフとして、大型のキャンバス作品や、立体、刺繍、木版画など多様な素材を利用した作品を展覧します。異素材の思いがけない組み合わせや、当会場が備える特徴を活かした空間構成をお楽しみいただけます。

会期中には子供から大人まで楽しめるワークショップや、DJによる音楽イベントも開催いたします。

photo by Kenji Takahashi (C)Sakura Wada, Courtesy of Tomio Koyama Galleryphoto by Kenji Takahashi (C)Sakura Wada, Courtesy of Tomio Koyama Galleryphoto by Kenji Takahashi (C)Sakura Wada, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

展覧会ステートメント

本展では、自己と他者の関係における均衡性への問いから、「関係性の横断」をテーマとしました。

"曖昧さと両義性をはらんだ存在の象徴"として扱ってきた〈狼男〉をモチーフの中心とし、「main」と「dub」をキーワードに展開しています。

今回、私が使用するメディウムの中から、絵画、刺繍、木材のオブジェに加え、新たに木版画を選択しました。それらを構成するにあたり、展示空間に備わっている大きな窓や鏡、そして調理場や人々の営みをヒントとして機能させています。

それは作品と鑑賞者が相互に作用するための装置として顕在化させる試みです。

タイトルの「□□」は2枚並んだキャンバスやフレーム、窓、実像と虚像、といった複数の意味を内包し、簡潔な記号として可視化しました。

アーティストプロフィール

和田咲良 / Sakura Wada

和田咲良は1999年神奈川県生まれ、昨年2024年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻領域を卒業し、同年「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI2024」藪前知子賞、小山登美夫賞を受賞。今までに4度個展を開催しています。

絵画を基軸とし、生活に馴染みのある布や刺繍などを用いながら、インスタレーション、映像、パフォーマンスなどジャンルに縛られない多様な表現方法で展開してきました。和田は他者との関係の均衡性、パワーバランスへの深い興味から「絵画を壁にかけて一方的になりがちな鑑賞を避ける」ために、絵画自体に足をつけて自立させたり、壁のように巨大であったり、表にも裏にも描かれたりと、見る人と作品が相互に関係しあい、作品自体がなにかの気づきのヒントになるような能動的で多面的な鑑賞を促する独創性を生み出しています。

Instagram（@__w.w.saku9(https://www.instagram.com/__w.w.saku9/)）

関連イベント

１：ワークショップ：「ひっくり返すパペット」 ※要予約

内容 ：手袋などの既製品を加工してパペットを作る。作ったものは持ち帰りOK。

参加費：未定。

日時 ：7/4（土）15:00~17:00

定員数：10名前後

パペット作成イメージ

2：クローズイベント ※要予約

内容 ：DJによる音楽を楽しみながら作品の鑑賞ができます。

参加費 ：\2,000（予約制、ワンドリンク付）

日時 ：7/18（土）貸切営業

詳細内容は後日お知らせします。

Information

和田咲良「□□」

会期

2026年6月19日(金) ～ 7月18日(土)

※レセプションは6月20日(土) 18:00～21:00にて開催。

ご予約はこちら(https://artsticker.app/events/134609)からご登録ください。



会場

アートかビーフンか白厨



住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/5G1VKo2cvsh676Li8)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00～23:00

(飲食は22:00ラストオーダー)

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分



参加アーティスト

和田咲良

主催

ArtSticker（運営：The Chain Museum）

協力

小山登美夫ギャラリー

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/134543

会場：アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/