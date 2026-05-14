アース製薬が「HUE」を採用　業務プロセスの最適化により、サステナブルな財務・会計基盤の実現へ

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：川端克宜、以下 アース製薬）が、財務・管理会計および債権債務領域において、WAPの大手企業向けクラウドERP「HUE」を採用したことをお知らせします。アース製薬は、「HUE」の導入により業務プロセスの最適化を進め、業務効率化とサステナブルな会計業務基盤の整備を目指します。

【採用の背景】業務プロセスの見直しによる効率化

アース製薬では、外資系ERPの保守期限を機にシステム刷新の検討を進めていました。従来の運用では、債権債務領域をはじめ、日本の商習慣に十分に対応しきれない部分があり、システム外での煩雑な業務処理も発生していました。その結果、業務の高負荷や属人化しやすい業務環境が課題となっていました。

こうした課題を踏まえ、業務に応じた柔軟な設定が可能であり、業務プロセスの最適化を実現できる点が評価され、「HUE」の採用に至りました。

【期待される効果】業務負荷の軽減と属人性の低減

アース製薬は、「HUE」の導入により、システム外での業務処理の削減と、一元化されたデータの利活用を推進。これにより、業務負荷の軽減と属人性の低減を図り、組織対応力の強化を目指します。また、すでに導入済みの「HUE Asset」との連携により、精度の高いデータをリアルタイムに把握できる環境を整え、決算業務の平準化にもつなげていきます。

＜アース製薬株式会社 管理本部ファイナンスマネジメント部 部長 堀畑 貴裕様からのコメント＞

今回のシステム刷新を機とした業務プロセスの見直しは、当社のさらなる成長に向けた重要な取り組みです。「HUE」は業務に応じた柔軟な設定・運用が可能である点を評価し、採用を決定しました。導入を通じて、これまでの課題であった業務負荷の軽減とデータ活用の高度化を実現し、サステナブルな組織運営と決算業務の平準化につなげていきたいと考えています。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発された国産ERPで、お客様の声で成長し続けることで、業種や業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。6,700以上の標準機能を備え、RFPに対するフィット率は97%*を誇ります。2,400社以上で導入された実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

*フィット率97%は当社基準によります

アース製薬が採用している製品は以下の3製品です。

財務会計・管理会計システム「HUE Financials & Strategy(https://www.worksap.co.jp/erp/fs-financial/)」

債権・債務管理システム「HUE Accounts Payable/Receivable(https://www.worksap.co.jp/erp/apar/)」

固定資産管理システム「HUE Asset(https://www.worksap.co.jp/erp/asset/)」



HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/hues_features/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260514PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

*会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

*本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通しなどに関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

■本件に関するお問い合わせ先

TEL：03-3512-1400 FAX：03-3512-1401

Email：pr@worksap.co.jp

株式会社ワークスアプリケーションズ 広報担当