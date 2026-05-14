有限会社ルズ（本社：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）が展開する和の香水ブランド「J-Scent」（ジェイセント）は、2026年6月3日（水）から6月6日（土）までイタリア・ミラノで開催される世界最大級のフレグランス展示会「Esxence - The Art Perfumery Event 2026」に出展いたします。 J-Scentは今回、日本のフレグランスブランドとして唯一、メインブランド枠での出展となり、これまでの出展時と比べ約2倍のブース面積で、ブランドの世界観をより効果的に紹介できる展示を行ないます。

Esxenceについて

世界のフレグランス業界が注目する、“認められたブランドだけが立てる” 国際舞台

Esxenceは、ニッチフレグランスに特化した国際展示会です。 世界中の香水関係者、バイヤー、ブランドオーナー、メディア、そして香水愛好家が集うフレグランス業界屈指のイベントで、来場者数は1万人を超えます。 単なる商談の場にとどまらず、 「いま世界が評価する香りとは何か」 「次の時代をつくるブランドはどこか」 を示す指標としても位置づけられており、メインブランドとしての参加は、国際的な評価と信頼の証にも値します。

国内唯一のメインブランドが示すもの

Esxenceにおけるメインブランド枠は、展示規模や立地、来場者動線の中心を担う特別なポジションですが、誰もが自由に出展できる展示会ではありません。 世界的なディストリビューション状況、芸術性、独自性、ブランドとしての一貫性など、複合的な観点で選考を受け、認められたブランドのみが出展することができます。 今回、J-Scentが日本ブランドとして唯一この枠で出展することは、日本の香り表現そのものが、国境を越えて評価されていること、そして、J-Scentがその代表例として認識されていることを意味します。

展示スペース拡大は、これまでの海外活動の成果

J-Scentは2022年より出展を続け、一過性の話題づくりではなく、日本の香りを継続的に世界へ紹介する場としてEsxenceに向き合ってきました。 その間に世界のプロフェッショナルと対話を重ね、海外の取扱店舗も拡大してきました。 今ではイタリアを中心に、海外の100店舗以上で、J-Scentの香水が販売されています。 今回の展示スペース拡大（従来比 約2倍・約21㎡）は、そうした継続的な海外発信と評価の積み重ねが、具体的な形で結実した結果です。 これまで以上に多くの来場者に、J-Scentの香りとその背景にある日本の美意識を、深く体験していただける場となります。

日本・アジア発ブランドの国際展開モデルとして

J-Scentは、Esxenceへの継続的な出展を通じ、日本発フレグランスブランドが国際市場においてどのような評価軸で受け入れられるのかを実践的に示してきました。 今回、日本国内唯一のメインブランドとして選出されたことは、J-Scent個別の成果にとどまらず、日本・アジア発ブランドが世界市場で認知・評価されていく可能性を示す一つの事例として位置づけられるものです。

出展概要

展示会名：Esxence - The Art Perfumery Event 2026 会期：2026年6月3日（水）～6月6日（土） 会場：MiCo Milano Convention Centre（イタリア・ミラノ） 出展ブランド：J-Scent

和の香水ブランド「J-Scent」について

和の香水ブランド「J-Scent」（ジェイセント）は、2017年に誕生した、メイド・イン・ジャパンのフレグランスブランド。 「ほうじ茶」「花見酒」「ラムネ」の香りなど、和をテーマにした香りを発売し、限定品含め30種の香りを揃える。 2018年、世界最大の化粧品展示会「コスモプロフCOSMOPROF NORTH AMERICA - LAS VEGAS 16th Edition」への出展を機に、アメリカの香水ショップでの展開がスタート。2019年にはアメリカ・ロサンゼルスにLUZ Fragrance Co., Ltd.を設立。 2022年のEsxence（イタリア・ミラノ）初出展後、イタリア支社 LUZ Fragrance Italy S.r.l.を設立。翌年2023年夏よりイタリアの香水専門店にて「J-Scent」の販売を開始。 2024年2月には、イタリアの正規販売代理店として、Release S.r.l.と契約締結。 現在はイタリアの60店舗以上で販売されているほか、イギリス、ドイツ、オランダ、北欧などでも取り扱い店舗数が拡大している。

ブランドコンセプト

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、 そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを 「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。 私たちの記憶に残る情景を呼び起こす いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

和の香水ブランド「J-Scent」公式サイト

和の香水ブランド「J-Scent」取扱店

会社概要

https://luzfragrance.com/j-scent/ https://luzfragrance.com/j-scent-global/https://luzfragrance.com/j-scent/storelist https://luzfragrance.com/j-scent-global/storelist

商号 ：有限会社ルズ 代表者 ：代表取締役 島崎健志 本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階 支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY 設立 ：2001年6月 事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営