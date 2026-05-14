『Warhammer Skulls』10周年を今年5月に祝おう！『Space Marine 2』『Darktide』の最新情報やワールドプレミアを公開予定！

Games Workshop Group PLC

イギリス・ノッティンガム - 2026年5月14日 - Warhammerおよびそのライセンスパートナー各社は本日、究極のWarhammerゲームフェスティバル＆ショーケース「Warhammer Skulls」の開催を発表しました。今年5月、再び開催されます！

ショーケースは、日本時間5月22日（金）午前1時より、Twitch(https://www.twitch.tv/warhammer) およびYoutube(https://www.youtube.com/@officialwarhammer)にて配信予定です。

ティーザートレーラーはこちら（最後まで視聴するとサプライズがあります！）

https://www.youtube.com/watch?v=g9Xmj2x5V8A

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g9Xmj2x5V8A ]

もともとはWarhammerゲームのセール企画として始まった「Warhammer Skulls」ですが、現在では1週間にわたる大規模な祝祭イベントへと進化しました。今年もショーケースを皮切りに開催されます。「By the Throne!（玉座に誓って！）」と思わず叫びたくなるような新発表や、ウィッシュリスト追加必至のワールドプレミアが多数登場予定です。さらに、5月28日までの期間限定で、各ゲームプラットフォームにて対象のWarhammerタイトルのセールも実施されます。

以下の人気タイトル／開発スタジオからの新情報・アップデートが予定されています：

- Warhammer 40,000: Space Marine 2（Focus Entertainment & Saber Interactive）- Warhammer 40,000: Darktide（Fatshark）- Warhammer 40,000: Rogue Trader およびWarhammer 40,000: Dark Heresy（Owlcat Games）- Warhammer 40,000: Boltgun 2 およびWarhammer Survivors（Devolver Digital & Auroch Digital）- Total War: Warhammer III（Sega & Creative Assembly）- Warhammer 40,000: Battlesector（Slitherine）- Warhammer 40,000: Dawn of War IV（Deep Silver、KING Art Games）- その他多数…

10周年記念ショーケースのホストを務めるのは、俳優・脚本家・監督であり、“シスター・オブ・バトル”としても知られるAlanah Pearce氏（『Warhammer 40,000: Boltgun 2』、『Rooster Teeth』）です。

Alanah氏は次のようにコメントしています。

「Warhammerチームから今年のSkullsショーケースで公開されるゲーム一覧を見せてもらった時、本当にワクワクしました！ ファンの皆さんは、この10周年記念スペシャルにきっと大満足すると思いますし、その一部に関われることをとても光栄に思っています。」

さらに本日、Kasedo Gamesは、『Warhammer 40,000: Mechanicus 2』が今年のSkullsショーケース内で正式発表されることを明らかにしました。

ショーケースの詳細はこちら：

www.warhammer-community.com/skulls(https://www.warhammer-community.com/skulls)

Games Workshop(R)について

Games Workshop(R) Group PLC (LSE:GAW.L) は、イギリス・ノッティンガムを拠点とする、世界最高峰のファンタジーミニチュアメーカーです。『Warhammer Age of Sigmar』および『Warhammer 40,000』シリーズのゲーム、ミニチュア、小説、模型キットの企画・製造・販売・流通を手掛けています。これらの商品は、世界50か国以上に展開する570店舗以上の直営店（Games WorkshopまたはWarhammerブランド）、公式オンラインストア、および独立系販売チャネルを通じて提供されています。

Games Workshopおよび関連ブランド・製品ライン（出版部門「Black Library」や高品質レジンミニチュアスタジオ「Forge World」を含む）に関する詳細は、公式サイトをご覧ください。www.warhammer.com

(C) Games Workshop Limited 2025. Warhammer 40,000、Warhammer 40,000ロゴ、GW、Games Workshop、Space Marine、40K、Warhammer、40,000、「Aquila」双頭の鷲ロゴ、および関連するすべてのロゴ、イラスト、画像、名称、クリーチャー、種族、乗り物、ロケーション、武器、キャラクターならびにそれらの特徴的な外観は、Games Workshop Limitedの登録商標または商標、もしくは著作物であり、世界各国で登録・使用許諾されています。その他すべての権利は各権利者に帰属します。

Warhammer Skulls ショーケース視聴はこちら

https://www.twitch.tv/warhammer